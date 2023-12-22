Эксперты Казахстанской электроэнергетической ассоциации заявили, что теплоэлектростанциям страны не хватает больше 15 тысяч сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Причем, как отмечено в публикации "24.kz", кадровый дефицит только нарастает.

Также сказано, что в масштабах республики разрабатывают проекты модернизации и строительства новых ТЭЦ. Для них потребуются специалисты. Универсальных теплоэнергетиков начинают ускоренно готовить в Усть-Каменогорске.

Кроме того, на главной городской ТЭЦ открывают учебные классы для студентов-технарей. По программе подготовки один учебный день они будут проводить на предприятии: под контролем наставников работать в цехах, обслуживать турбинное и электрооборудование.

"Эта практика мне поможет понять само производство, понять, как все происходит, и увидеть, как происходит рабочий процесс". Бекзат Нурмухамет, студент

Серик Байсаринов, начальник цеха ТЭЦ г. Усть-Каменогорска, отмечает, что опытные люди понемногу уходят.

"Нам важнее, чтобы они обучились с азов. Главное – с азов начинать, с электромонтера или электрослесаря, и расти, опыта набираться. Через нас очень много проходит студентов". Серик Байсаринов

В следующем году для теплоэлектростанций востока подготовят свыше 200 дипломированных специалистов, но и это не показатель. В отрасли острый кадровый дефицит – казахстанским ТЭЦ не хватает свыше 15 тысяч сотрудников.

По данным телеканала, кадровый резерв теплоэлектростанциям страны сегодня необходим, причем уже в ближайшей перспективе.

В Казахстане запланировано строительство сразу трех ТЭЦ – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау и, по мнению теплоэнергетиков, на обслуживание одного котлоагрегата потребуется как минимум 600 специалистов.

Усть-Каменогорску и Риддеру они нужны уже сейчас. ТЭЦ областного центра готовят к модернизации, строительству 6-го котла. Растущему городу сегодня не хватает свыше 200 гигакалорий тепловой энергии. Дефицит энергетических ресурсов тормозит строительство жилья и социальных объектов. Достраивают ранее утвержденные в генплане здания. Новые проекты пока заморожены.

"Дефицит кадров приводит в конечном итоге к тому, что мы не можем проводить расширение инфраструктуры. Те ситуации, которые возникли в Экибастузе, Риддере, как раз показали, насколько важно обратить внимание на эту отрасль и подготовку кадров". Сауле Рахметуллина, ректор Восточно-Казахстанского технического университета

В 2018 году на специальность "Теплоэнергетика" в вузы страны поступили 972 студента, которые ожидаемо пополнят штат теплоэлектростанций республики.

Кстати, это лучшие показатели за последние несколько лет. Для примера: по профильным специальностям в 2013 году в университеты страны приняли 445 студентов, 329 из них – грантники. И лишь к 2017-му удалось поднять престиж профессии. Тогда приняли 640 студентов и создали 402 бюджетных места. В этом году специальность начали осваивать 364 студента. Инженеров-теплоэнергетиков сегодня готовят в 14 университетах страны, и это без учета колледжей.

В ноябре 2023 года заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что ожидается подписание документов по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.