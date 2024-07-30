Казахстанцам выплатили 453 млрд тенге по пяти видам пособий

По итогам первого полугодия 2024 года более одного миллиона казахстанцев получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по пяти социальным рискам на сумму 453 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В сообщении Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 30 июля 2024 года сказано, что социальная выплата по случаю утраты трудоспособности назначается участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственному социальному пособию по инвалидности, которое выплачивается за счет бюджетных средств.

Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности в степени от 30 до 100%, установленной медико-социальной экспертизой, и независимо от продолжения трудовой деятельности.

"На 1 июля 2024 года данную выплату получили более 94,8 тыс. человек на сумму 23,1 млрд тенге, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 57 220 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Социальная выплата по случаю потери кормильца назначается лицам, которые были на иждивении у участника системы обязательного социального страхования, дополнительно к государственному социальному пособию по потере кормильца, которое выплачивается за счет средств бюджета. Выплата из ГФСС осуществляется до достижения иждивенцами 18 лет, а в случае очной формы обучения – до 23 лет.

"За шесть месяцев указанную выплату получили 63,4 тыс. семей, потерявших кормильца, на сумму 17,1 млрд тенге, что на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты составил 59 968 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Социальная выплата по случаю потери работы из ГФСС назначается участнику системы соцстрахования независимо от причины его увольнения.

Главное условие – регистрация в качестве безработного. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года перед регистрацией в качестве безработного, стажа участия в системе и коэффициента замещения дохода (45%).

"За первое полугодие 2024 года данная выплата осуществлена на сумму 39 млрд тенге, ее получили 180,2 тыс. человек, что в 1,6 раза превысило количество получателей за шесть месяцев 2023 года. Ежемесячный средний размер назначенной выплаты – 73 081 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается на все дни отпуска по беременности и родам. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам, и количества дней нетрудоспособности.

"По состоянию на 1 июля 2024 года эту единовременную выплату получили 129,5 тыс. человек на общую сумму 180,8 млрд тенге, которая на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер назначенной выплаты составил 1 528 846 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

Ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет назначается участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

"За шесть месяцев данная выплата назначена 137,7 тыс. человек, ее ежемесячный средний размер составил 81 823 тенге. Выплата произведена на сумму 193 млрд тенге, что почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года". Пресс-служба МТСЗН РК

15 мая 2024 года сообщалось, что с начала 2024 года 785 казахстанцам назначены социальные выплаты из Государственного фонда через Цифровую карту семьи (ЦКС).