Казахстанцы "получают" сообщения от министра обороны
Фото: Министерство обороны РК
Министерство обороны Казахстана 31 июля сделало заявление касательно фейковой рассылки якобы от главы ведомства Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.
"В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения. Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками", – говорится в сообщении.
Фото: Минобороны РК
В ведомстве попросили граждан не доверять недостоверной рассылке.
Ранее акимат Алматы предупредил о фейковой рассылке от имени Ерболата Досаева.
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