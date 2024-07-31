Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы "получают" сообщения от министра обороны

Руслан Жаксылыков, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 00:51 Фото: Министерство обороны РК
Министерство обороны Казахстана 31 июля сделало заявление касательно фейковой рассылки якобы от главы ведомства Руслана Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.
"В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения. Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками", – говорится в сообщении.
Казахстанцы "получают" сообщения от министра обороны , фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 00:51

Фото: Минобороны РК

В ведомстве попросили граждан не доверять недостоверной рассылке.

Ранее акимат Алматы предупредил о фейковой рассылке от имени Ерболата Досаева. 

Читайте также

В Алматы разыскивают должников по штрафам
В Алматы разыскивают должников по штрафам
"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме
"‎Было 28 квадратов, а дали нам 80": жительница СКО рассказала о жизни в новом доме
Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное
Врачи озвучили страшные последствия злоупотребления алкоголем
Диана Абдуллаева
Жаксылыков Руслан МО РК 2024 год Мошенничество Фейки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд
Максим Галкин подал жалобу в Верховный суд РФ
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Проверенная мошенниками схема набирает обороты в Казахстане
деньги и калькулятор
Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах
Аномальную жару в Казахстане сменят дожди с грозами
Аномальную жару в Казахстане сменят дожди с грозами
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: