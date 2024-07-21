Акимат Алматы предупредил о фейковой рассылке от имени Ерболата Досаева

Казахстанцев предупредили о фейковой рассылке в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева, сообщает

Соответствующее заявление опубликовал акимат города 21 июля 2024 года:

"В связи с фейковой рассылкой в мессенджере WhatsApp от имени акима Алматы Ерболата Досаева просим не отвечать на подобные сообщения и не доверять недостоверной рассылке. Не следует перечислять средства и переходить по сомнительным ссылкам. Эти действия предпринимаются интернет-мошенниками с целью незаконного получения ваших средств".

Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом способе мошенничества, когда преступники могут использовать для обмана граждан голоса друзей и родственников. Жертвами становятся два человека – тот, кто получает голосовые сообщения, и тот, от чьего имени они приходят.

Мошенники не перестают придумывать новые способы обмана населения. Не забывают они и использовать в своих схемах имена узнаваемых людей. К примеру, в одной из них фигурирует имя казахстанского инвестора Маргулана Сейсембаева.