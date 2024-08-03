Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова
Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоятся соревнования по национальным видам борьбы: Қазақ күресі, корэш и алыш, передает официальный сайт акимата со ссылкой на Дирекцию V Всемирных игр кочевников.
Спорткомплекс открыли 8 сентября 2021 года к 30-летию Независимости страны на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы ханов Керея и Жанибека.
Жаксылык Ушкемпиров – борец классического стиля, олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, заслуженный тренер Казахстана.
Дворец единоборств оснащен современной ареной площадью 3 294,6 квадратных метров и вместимостью 5000 зрителей. Здесь проводятся соревнования и чемпионаты республиканского и международного уровней.
Дворец также адаптирован для маломобильных групп населения, оснащен специальными местами для колясочников и сопровождающих лиц, а также панорамным лифтом для доступа на арену.
В Играх примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.
Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.
В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион "Астана-Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".