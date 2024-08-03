Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова

С 8 по 13 сентября в столице пройдут V Всемирные игры кочевников. Один из спортивных объектов, где будут проходить соревнования, это Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, сообщает Zakon.kz.

Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова состоятся соревнования по национальным видам борьбы: Қазақ күресі, корэш и алыш, передает официальный сайт акимата со ссылкой на Дирекцию V Всемирных игр кочевников.

Спорткомплекс открыли 8 сентября 2021 года к 30-летию Независимости страны на пересечении проспекта Кабанбай батыра и улицы ханов Керея и Жанибека.

Жаксылык Ушкемпиров – борец классического стиля, олимпийский чемпион, Герой Труда Казахстана, заслуженный мастер спорта, чемпион мира, заслуженный тренер Казахстана.

Дворец единоборств оснащен современной ареной площадью 3 294,6 квадратных метров и вместимостью 5000 зрителей. Здесь проводятся соревнования и чемпионаты республиканского и международного уровней.

Дворец также адаптирован для маломобильных групп населения, оснащен специальными местами для колясочников и сопровождающих лиц, а также панорамным лифтом для доступа на арену.

В Играх примут участие порядка 2000 участников из 89 стран мира.

Игры включают в себя три направления – спорт, культура и наука.

В инфраструктуру Всемирных игр кочевников вошли 6 столичных объектов: стадион "Астана-Арена", ипподром "Казанат", Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова, Ледовый дворец "Алау", Легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, комплекс "Думан".