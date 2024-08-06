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Законодательство РК

Стало известно самое распространенное онкозаболевание в Казахстане

Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 05:15 Фото: пресс-служба МЗ РК
5 августа в Минздраве рассказали об итогах проведения Дней открытых дверей, которые посвящались профилактике и раннему выявлению рака легкого, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, наибольшую активность в ходе мероприятия проявили жители Восточно-Казахстанской области. Там проверить легкие пришли 1209 человек. На втором месте жители Акмолинской области, в онкоцентр обратились 389 человек. В Кызылординской области консультативная помощь оказана 373 жителям.

Из числа всех обследованных у 68 выявили подозрение на рак. У 83 обнаружены предраковые состояния.

Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 05:15

Фото: пресс-служба МЗ РК

Для окончательного подтверждения или исключения диагноза пациентов направят на более углубленную диагностику. Так, рак легких является одним из самых распространенных онкологических заболеваний в Казахстане. Основная причина этого заболевания – курение, что составляет примерно 90% всех случаев.

Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 05:15

Фото: пресс-служба МЗ РК

Казахстанские онкологи настоятельно рекомендуют курильщикам в возрасте от 45 до 69 лет ежегодно проходить низкодозную компьютерную томографию легких.

"Этот метод позволяет выявить рак на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение и выздоровление", – говорится в сообщении ведомства.
Онкология, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 05:15

Фото: пресс-служба МЗ РК

Также Министерство здравоохранения Казахстана усиливает контроль за коррупцией в медицине. Казахстанцев просят обращаться по номеру 1414.

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