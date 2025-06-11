Получение водительских прав в Казахстане: самые распространенные мифы
Фото: Instagram/gov4c.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 июня 2025 года, развеяли самые распространенные мифы о том, как легко можно получить водительские права, сообщает Zakon.kz.
Миф №1: на экзамене можно списать со шпаргалки или воспользоваться телефоном
На самом деле, как заявили в госкорпорации, за процессом следит не только экзаменатор в зале, а целая команда ситуационного центра.
Кроме этого, видео с камер наблюдения транслируются в общем зале ожидания, а также на официальном YouTube-канале госкорпорации.
"Если у вас заметят предметы, которые запрещено использовать на экзамене, то ваш результат аннулируется, а пересдать можно будет только через 3 месяца!" – подчеркнули в "Правительстве для граждан".
Миф №2: вместо меня на экзамен пройдет друг или брат-близнец
Это, как напомнили в НАО, не только невозможно, но и незаконно.
"Наша система биометрии исключает любые попытки подмены личности при сдаче экзамена, в том числе с использованием поддельных изображений или фотографий с экрана мобильного устройства. В случае отрицательного результата идентификации составляется акт с внесением соответствующих сведений в систему, а нарушитель допускается к повторной сдаче только через 6 месяцев", – отметили в госкорпорации.
Миф №3: права можно купить, не сдавая экзамен
Это, как заявили в "Правительстве для граждан", не только незаконно, но и опасно.
"Получение прав – это в первую очередь вопрос безопасности на дороге!" – напомнили казахстанцам.
В связи с вышеизложенным госкорпорация призвала граждан потратить время на качественную подготовку и сдать экзамен честно.
Ранее мы писали, что водителям Казахстана упростили получение прав. Каким образом, можете узнать по ссылке.
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