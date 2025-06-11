Получение водительских прав в Казахстане: самые распространенные мифы

В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 11 июня 2025 года, развеяли самые распространенные мифы о том, как легко можно получить водительские права, сообщает Zakon.kz.

Миф №1: на экзамене можно списать со шпаргалки или воспользоваться телефоном

На самом деле, как заявили в госкорпорации, за процессом следит не только экзаменатор в зале, а целая команда ситуационного центра.

Кроме этого, видео с камер наблюдения транслируются в общем зале ожидания, а также на официальном YouTube-канале госкорпорации.

"Если у вас заметят предметы, которые запрещено использовать на экзамене, то ваш результат аннулируется, а пересдать можно будет только через 3 месяца!" – подчеркнули в "Правительстве для граждан".

Миф №2: вместо меня на экзамен пройдет друг или брат-близнец

Это, как напомнили в НАО, не только невозможно, но и незаконно.

"Наша система биометрии исключает любые попытки подмены личности при сдаче экзамена, в том числе с использованием поддельных изображений или фотографий с экрана мобильного устройства. В случае отрицательного результата идентификации составляется акт с внесением соответствующих сведений в систему, а нарушитель допускается к повторной сдаче только через 6 месяцев", – отметили в госкорпорации.

Миф №3: права можно купить, не сдавая экзамен

Это, как заявили в "Правительстве для граждан", не только незаконно, но и опасно.

"Получение прав – это в первую очередь вопрос безопасности на дороге!" – напомнили казахстанцам.

В связи с вышеизложенным госкорпорация призвала граждан потратить время на качественную подготовку и сдать экзамен честно.

Ранее мы писали, что водителям Казахстана упростили получение прав. Каким образом, можете узнать по ссылке.