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Саида Мирзиёева: Дружба Узбекистана и Казахстана – пример для всего мира

Астана, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 06:25 Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva
5 августа на церемонии открытия международного турнира Zakovat Asian Cup в Астане помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева особо отметила важность дружбы между нашими странами, сообщает Zakon.kz.

Информацию об участии в мероприятии гостья из Узбекистана разместила на своей странице в Instagram. По мнению Мирзиёевой, наши лидеры знают ответы на самые насущные вопросы.

"Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион".Саида Мирзиёева
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 06:25

Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva

В том числе она упомянула и тему борьбы с домашним насилием.

"Права женщин – раньше было стыдно говорить об этом. Сегодня и в Узбекистане, и в Казахстане приняты законы против домашнего насилия", – подчеркнула Мирзиёева.
Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 06:25

Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva

В этот же день встречу с Мирзиёевой провел Токаев. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.

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