Саида Мирзиёева: Дружба Узбекистана и Казахстана – пример для всего мира
Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva
5 августа на церемонии открытия международного турнира Zakovat Asian Cup в Астане помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева особо отметила важность дружбы между нашими странами, сообщает Zakon.kz.
Информацию об участии в мероприятии гостья из Узбекистана разместила на своей странице в Instagram. По мнению Мирзиёевой, наши лидеры знают ответы на самые насущные вопросы.
"Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион".Саида Мирзиёева
Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva
В том числе она упомянула и тему борьбы с домашним насилием.
"Права женщин – раньше было стыдно говорить об этом. Сегодня и в Узбекистане, и в Казахстане приняты законы против домашнего насилия", – подчеркнула Мирзиёева.
Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva
В этот же день встречу с Мирзиёевой провел Токаев. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
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