Саида Мирзиёева: Дружба Узбекистана и Казахстана – пример для всего мира

5 августа на церемонии открытия международного турнира Zakovat Asian Cup в Астане помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева особо отметила важность дружбы между нашими странами, сообщает Zakon.kz.

Информацию об участии в мероприятии гостья из Узбекистана разместила на своей странице в Instagram. По мнению Мирзиёевой, наши лидеры знают ответы на самые насущные вопросы.

"Пока на планете тлеют конфликты, политический тандем Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева стремится превратить Центральную Азию в самый безопасный, процветающий и дружный регион". Саида Мирзиёева

Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva

В том числе она упомянула и тему борьбы с домашним насилием.

"Права женщин – раньше было стыдно говорить об этом. Сегодня и в Узбекистане, и в Казахстане приняты законы против домашнего насилия", – подчеркнула Мирзиёева.

Фото: Instagram/saida_mirziyoyeva

В этот же день встречу с Мирзиёевой провел Токаев. На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.