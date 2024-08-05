Токаев встретился с помощницей президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву, сообщает Zakon.kz.

На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.

"Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях", – рассказали в Акорде 5 августа.

Отдельное внимание собеседники уделили углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.

Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.

Сам глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетит в Казахстан с официальным визитом 7 августа.

На минувшей неделе, 1 августа, Казахстан посещал президент Конго.