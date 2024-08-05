Токаев встретился с помощницей президента Узбекистана Саидой Мирзиёевой
Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиёеву, сообщает Zakon.kz.
На встрече стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
"Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях", – рассказали в Акорде 5 августа.
Отдельное внимание собеседники уделили углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.
Президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.
Сам глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетит в Казахстан с официальным визитом 7 августа.
На минувшей неделе, 1 августа, Казахстан посещал президент Конго.
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