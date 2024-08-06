Современные методы обучения применяют в яслях-садах Кокшетау

Дошкольное образование является фундаментом знаний и воспитания подрастающего поколения. Труд работников детских садов сложно переоценить, ведь воспитатели и няни – это первые наставники детей, которые обучают их всем основам, необходимым во взрослой жизни.

На сегодняшний день в Акмолинской области работает порядка 600 организаций дошкольного образования с общим контингентом 37 852 воспитанников. Это 258 детских садов и 338 дошкольных мини-центров. В городе Кокшетау функционирует 42 детских сада, из них 26 государственных и 16 частных.

Ясли-сад "Мирас" является одним из динамично развивающихся учреждений дошкольного образования. В нем обучается 240 детей в 12 группах, работают высококвалифицированные педагоги. Учебно-воспитательный процесс обеспечен 30 педагогическими специалистами.

"В нашем дружном коллективе работает 18 педагогов с высшим образованием, из них 12 со специальным и 14 воспитателей с категорией модераторов. Для игр и прогулок территория яслей огорожена, комнаты разделены на функциональные зоны и оборудованы системами видеонаблюдения и пожарной безопасности. Группы оснащены необходимым оборудованием, наглядными учебными пособиями. В 2023-2024 учебном году по приоритетному направлению ясли-сада была организована выставка "Мир волшебных красок" с детским мольбертом, цель которого – обогащение сенсорного опыта ребенка, развитие общительности и личностных качеств. Организованная деятельность стимулирует познавательную активность ребенка, дает ему положительную эмоциональную реакцию, позволяет сосредоточить его внимание на происходящем и дарит радость от совместного творчества с учителем, родителями и детьми. В зависимости от времени года детские рисунки чередуются. Открыт кабинет национальных ценностей, во второй половине дня дети занимаются национальными играми, проходят мастер-классы с изделиями, изготовленными педагогами и дошколятами своими руками". Заведующая детского сада "Мирас" Жанар Амрина

Фото: из архива яслей-сада "Мирас"

По словам Жанар Айбасовны, специалисты применяют современную методику обучения, в яслях есть все ресурсы для полноценного и высококвалифицированного получения знаний воспитанниками.

Одним из опытных наставников является воспитатель ясельной группы "Балауса" Назгуль Галеева, которая работает в сфере дошкольного образования около 10 лет. В 2015 году Назгуль Габитовна начала трудовой путь с помощницы воспитателя. Набравшись опыта, с 2019 года работает воспитателем. На сегодняшний день в ее группе получают знания порядка 20 детишек. С каждым из них Назгуль Габитовна находит общий язык. На вопрос, за что она любит свою работу, она ответила, что главный критерий в любой профессии – любовь и преданность своему делу, а также сплоченный и дружный коллектив.

"Мы максимально используем игровые методы, к каждому ребенку находим индивидуальный подход. В современном мире дети много сидят в гаджетах, игры уходят на второй план, метод игры очень важен в развитии ребенка. Сидя в телефоне, дети становятся замкнутыми, кругозор сужается, виртуальное общение не заменит живого контакта. В помощью игр ребенок учится общаться, взаимодействовать и познает мир. Особенно нравятся детям казахские национальные игры, при которых прививается патриотизм и любовь к культуре родного народа. Мы играем в подвижные и настольные игры, в них воспитанник получает комплексное образование, укрепляет иммунитет, развивает интеллект и остается активным. Играя и примеряя на себя роль, ребенок развивает речь, улучшается память, внимание, мышление, воображение, а самое главное – он может открыто выражать эмоции. Педагогическая игра отличается от обычной четко поставленной целью обучения и соответствующим ей результатом. В своей работе я также использую дидактические игры, чтобы малыш исследовал мир всеми возможными способами, таким образом минимизируется влияние негативных факторов. Одна из них – методика Монтессори. К тому же широко используется метод бизиборд – развивающая доска для детей, которая содержит много различных кнопочек, замочков, щеколд, прищепок и прочих предметов, развивающих мелкую моторику и логику. Сюжетно-ролевые игры являются средством всестороннего развития ребенка, примечательно, что их придумывают сами дети. В игре мы с детьми остаемся партнерами, общение основано на искреннем уважении маленького человека". Назгуль Галеева

По информации управления образования Акмолинской области, в регионе ведется комплексная работа, направленная на развитие сегмента дошкольного образования. Планируется создать более 1600 новых мест: открытие 10 дошкольных организаций на 1381 место и расширение семи действующих дошкольных организаций на 242 места.