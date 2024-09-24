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Современные методы просвещения применяет кокшетауский воспитатель Айгуль Альжанова

Применяет современные методы просвещения, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 17:05 Фото: детский сад Акку
В детском саде "Акку" города Кокшетау вот уже шестой год работает воспитатель и педагог Айгуль Альжанова.

После получения высшего образования по профессии "учитель начальных классов" она начала работать в сфере образования, за это время накопила колоссальный опыт и применяет его в работе. С 2019 года трудится в детском садике "Акку" и пользуется уважением коллег и родителей учащихся. На сегодняшний день является воспитателем средней группы "Құлыншақ".

"Педагог – самая благородная профессия, и мечта моего детства, которая сбылась. Работа воспитателя особо важна, ведь мы участвуем в процессе становления личности, помогаем получать опыт социализации и адаптации. На наших плечах колоссальная ответственность, ведь именно в детском саду каждый ребенок получает фундамент образования и адаптации к социуму. Работаю уже шестой год, очень нравится то, чем занимаюсь. Взаимодействие с детьми приносит удовольствие, особенно когда они только пришли в садик, и нам предстоит три года быть вместе, наблюдать, как вчерашний малыш становится выпускником. В воспитании детей мы применяем современные методы, в основном это игры, интерактивы, задания, которые развивают логику. Современное образование делает упор на интеллектуальное развитие ребенка, стараюсь комплексно подходить к процессу воспитания, с детишками занимаемся арт-терапией, живописью, художественным восприятием действительности. Особенно детям нравятся игры и постановки, в которых они сами выступают сценаристами и актерами", – сказал Айгуль Муханбедгалиевна.

Труд воспитателей сложено переоценить, благодаря их профессионализму, высокому уровню знаний и человеческим качествам подрастающее поколение получает достойное дошкольное образование. Секрет нашей героини в том, что она находит подход к каждому воспитаннику.

"К каждому ребенку стараюсь относиться с особым вниманием, ставлю цель, чтобы раскрыть таланты и возможности моих детей, на третий год обучения активно ведется подготовка к школе, углубленно изучаем азы математики и чтения, раскрываем творческие таланты. В целом, я думаю, что каждый воспитатель обязан подходить к своей работе творчески, уделять особое внимание разностороннему развитию детей и любить искренне свою работу, сопереживая каждому из своих воспитанников. Порой бывает сложно, когда вчерашние малыши покидают наш детский сад, я очень эмоционально переживаю уход детей в школьную жизнь, не могу сдержать слез, когда дети поют прощальную песню на выпускном. Каждый ребенок по своему талантлив и интересен, главное уметь раскрыть этот талант", – подчеркнула Айгуль Альжанова.
Применяет современные методы просвещения, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 17:05

Фото: детский сад Акку

Она и по сей день продолжает вкладывать душу в педагогику, делится опытом с коллегами, с душой, с пониманием относясь к детям, применяя индивидуальный к каждому ребенку, что говорит не только о наличии профессиональных качеств, но и о большом, открытым и добром сердце. Каждый родитель, оставляя своего ребенка по утрам в детском саду, знает, что ребенок находится в руках в заботливого и ответственного педагога.

По информации управления образования, в новом учебном году в Акмолинской области функционируют порядка 600 организаций дошкольного образования с общим контингентом 37 852 воспитанника. Это 258 детских садов и 338 дошкольных мини-центров. К тому же, в ведомстве сообщили, что согласно скорректированному пошаговому плану ввода и открытия дошкольных организаций на 2024-2025 годы в текущем году планируется создать более 1600 новых мест. Это открытие 10 дошкольных организаций на 1381 место и расширение семи действующих дошкольных организаций на 242 места.

Таким образом, к концу года планируется охватить 93% детей с двух до шести лет дошкольным воспитанием и обучением.

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