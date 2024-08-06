В Шымкенте начали борьбу с каракуртами

В третьем мегаполисе страны начали борьбу с нашествием каракуртов, которые в текущем году стали настоящей угрозой для здоровья горожан.

Так, за помощью к медикам обратились 20 человек, пострадавших от укусов этих ядовитых пауков, включая 14 мужчин, четырех женщины и двоих детей.



Отметим, ситуацию осложнял тот факт, что профилактика укусов каракуртов, а также лечение и компенсация за погибших животных не предусмотрены за счет бюджетных средств.

Фото: акимат Шымкента

Чтобы оперативно решить проблему, 5 августа 2024 года главный санитарный врач Министерства здравоохранения дал разрешение акиматам на проведение мероприятий по дезинсекции.

В Шымкенте тем временем приступили к дезинсекции наиболее уязвимых территорий.