В Шымкенте начали борьбу с каракуртами
Фото: акимат Шымкента
В третьем мегаполисе страны начали борьбу с нашествием каракуртов, которые в текущем году стали настоящей угрозой для здоровья горожан.
Так, за помощью к медикам обратились 20 человек, пострадавших от укусов этих ядовитых пауков, включая 14 мужчин, четырех женщины и двоих детей.
Отметим, ситуацию осложнял тот факт, что профилактика укусов каракуртов, а также лечение и компенсация за погибших животных не предусмотрены за счет бюджетных средств.
Фото: акимат Шымкента
Чтобы оперативно решить проблему, 5 августа 2024 года главный санитарный врач Министерства здравоохранения дал разрешение акиматам на проведение мероприятий по дезинсекции.
В Шымкенте тем временем приступили к дезинсекции наиболее уязвимых территорий.
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