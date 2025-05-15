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События

В Шымкенте каракурты начали массово нападать на людей

каракурт, нашествие, Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 23:07 Фото: Леонид Ким/Институт зоологии МОН РК
В Шымкенте отмечено раннее пробуждение каракуртов. По данным медицинских учреждений, с начала сезона зарегистрировано восемь случаев укусов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 15 мая телеканал "КТК", из них в пяти эпизодах пострадавшие точно опознали пауков, в трех случаях вид нападавшего установить не удалось – пациенты обратились с характерными симптомами, но самого паука не видели. Эти инциденты классифицированы как укусы неизвестного ядовитого существа.

Люди находят пауков в самых неожиданных местах – в жилых домах, хозяйственных постройках, на участках. Каракурты предпочитают темные и сухие места. Атакуют, как правило, если почувствуют угрозу.

Все пострадавшие своевременно получили необходимую медицинскую помощь, летальных исходов не зарегистрировано. Однако, как отмечают врачи, в случае несвоевременного обращения за помощью, последствия могут быть тяжелыми, вплоть до летального исхода.


"К нам обращается много людей после укусов каракуртов, змей, скорпионов. Все они спокойно живут в своей среде. Но как только их покой нарушается, они нападают на людей. Если человек обращается к нам с характерными болями, то ему делается сыворотка против яда каракурта", – сообщила главврач Центра гипербарической оксигенации г. Шымкента Мадина Ермаханбетова.

Ранее Zakon.kz узнал, как не разозлить "черную вдову" и что делать в случае укуса, а также правильно оказать первую медицинскую помощь. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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