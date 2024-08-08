Семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение

8 августа в городе Семее состоялись публичные обсуждения планов по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.

Мероприятие собрало депутатов областного и городского маслихатов, представителей местных исполнительных органов и общественных советов, экологических организаций, ведущих экспертов в области энергетики, ученых и активных жителей областного центра, которые пришли выразить свое мнение относительно строительства АЭС.

Организатором выступил Гражданский альянс Казахстана, в качестве экспертов были приглашены представители Министерства энергетики, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", Национального ядерного центра и Института ядерной физики.

Фото: Минэнерго Республики Казахстан

Спикеры в ходе выступлений представили планы и перспективы развития атомной энергетики в Казахстане, а также вопросы безопасности, экологичности и экономической эффективности строительства АЭС.

Представители общественности и жители области поделись своим мнением о строительстве АЭС и обсудили со спикерами вопросы ее влияния на окружающую среду.

Основными вопросами, которые возникли у общественности, был, в частности, вопрос финансирования возможного строительства АЭС. Кроме того, жители области интересовались процессом утилизации отработанной воды с АЭС, захоронения отходов, наличия специалистов необходимой компетенции для обслуживания атомной электростанции.

Эксперты дали подробные ответы на указанные вопросы. В частности, по вопросу стоимости строительства было отмечено, что немалые расходы на возведение АЭС компенсируются низкой стоимостью ее эксплуатации в сочетании с большим сроком службы объекта. Стоимость же электроэнергии АЭС колеблется в диапазоне от 2 до 12 центов за кВт*ч в зависимости от страны.

Фото: Минэнерго Республики Казахстан

Специалисты также детально пояснили алгоритм использования воды для охлаждения реакторов АЭС. По словам экспертов, потребность огромного количества воды для этого – очередной миф. К примеру, если АЭС будет использовать для охлаждения воду озера Балхаш, то расход не превысит 63 млн куб. м в год – это 0,3% от естественного испарения воды с поверхности озера, что не влечет практически никакого влияния на водный баланс данного озера. Что касается утилизации воды, на самом деле вода в контурах реактора никуда не выходит, а постоянно циркулирует в этих пределах.

По вопросу утилизации отходов: при работе реактора мощностью 1200 МВт образуется 50-60 куб. м радиоактивных отходов в год. Сейчас есть эффективные технологии для безопасного обращения с такими отходами, в отличии от ВИЭ, где не учитываются средства на утилизацию оборудования и восстановление окружающей среды. Отработавшее ядерное топливо не относится к отходам, поскольку там остается несгоревший уран и дополнительно образуется плутоний – еще один элемент, который используется в ядерном топливе. После переработки отработавшего ядерного топлива специалисты получают сырье для нового топлива с еще большей энергетической составляющей.

Что касается наличия специалистов, в рамках строительства объекта вендоры обязуются обеспечить обучение местных кадров в течение определенного количества времени.

После полученных разъяснений свое мнение относительно развития мирной атомной энергетики в стране высказали представители общественности города Семея.

"Если говорить о строительстве атомной электростанции, то я поддерживаю его. В свое время мы выступали за закрытие ядерного полигона, но это совсем другая история. Мы – общественники – посещали международные конференции по вопросам строительства АЭС, и мы слышали мнения от тех людей, в чьих странах станции уже есть. Это Франция, США. Все они говорили о том, что пользы от АЭС гораздо больше, нежели вреда, если он вообще есть. Сейчас в Японии запускают 17 блоков, в том числе два новых. Если смотреть на безопасность, то станции поколения III и III+ практически абсолютно безопасны. С точки зрения загрязнения окружающей среды, то даже солнечные батареи выделяют вредные вещества. Перед глазами пример Германии, которая полностью отказалась от своих АЭС и у нее значительно снизились темпы роста экономики. Даже Польша, которая была ярым противником строительства АЭС, ныне пересмотрела свои позиции". Член Общественного совета области Абай Николай Исаев

Фото: Минэнерго Республики Казахстан

"Одним из направлений работы НЯЦ является развитие атомной энергетики Республики Казахстан. Все сегодняшние наработки, которые используются сейчас в атомной энергетике страны, созданы в НЯЦ, в рамках наших исследований. Строительство АЭС – это, безусловно, высокотехнологический процесс, который потянет за собой развитие многих отраслей. Мультипликативный эффект от строительства однозначно будет и для самой науки, промышленности, подготовки кадров. Вреда от АЭС никакого не будет, поскольку на сегодня предлагается строительство реактора поколения III и III+. Эти реакторы оснащены современными уровнями безопасности, активным и пассивным. В случае выхода реактора из нормального состояния система безопасности вернет его в оптимальный режим работы". Генеральный директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков

Фото: Минэнерго Республики Казахстан

"Мы сегодня не принимаем никаких решений, мы занимаемся обсуждением вопроса по строительству АЭС. Впереди будет референдум, когда государство будет советоваться с народом. Это вполне демократично. Окончательное решение о строительстве будет принято только по результатам референдума. Лично я за строительство АЭС. Во-первых, мы в мировых лидерах по производству урана. Мы продаем его во многие страны мира, и это топливо работает. Больше 40 лет работал Семипалатинский испытательный ядерный полигон, нанеся региону непоправимый вред. Но мы получили науку, у нас есть город Курчатов и Национальный ядерный центр, где специалисты занимаются подобными вопросами. Не нужно бояться АЭС. Были ядерные испытания, мы прошли их. Атомная электростанция – это не испытания, это высокотехнологический процесс, которым пользуются во всем мире. Работают сотни АЭС. А продолжать пользоваться твердым топливом – это уже архаизм". Член ОО "Комитет Полигон 21" Рафаиль Хазипов

Приглашенные на обсуждение эксперты подчеркнули, что рассматриваемые для строительства АЭС технологии являются безопасными, поскольку планируется использование реакторов поколений III и III+. Этот тип реакторов отвечает всем требованиям безопасности и имеет улучшенные экологические показатели. Это значит, что у АЭС отсутствует радиационный фон, а выбросы СО2 в атмосферу минимальны (в сравнении с теми же ТЭЦ).