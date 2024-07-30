В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС
В мероприятии, организованном региональным Альянсом НПО и областным общественным советом, приняли участие представители государственных учреждений, общественного совета, неправительственных организаций, общественные деятели, ветераны труда, экологи, представители политических партий, средств массовой информации, жители области.
Фото: Рахат Жаңбыров
На встрече по обсуждаемой теме выступили представители Министерства энергетики РК, РГП "Национальный ядерный центр РК", ТОО "Казахстанские атомные электростанции", РГП "Институт ядерной физики".
Они рассказали о преимуществах строительства АЭС, принципах работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей. Специалисты также подробно проинформировали о технических аспектах, потенциале Казахстана в развитии атомной энергетики и перспективах развития страны при возведении АЭС.
В ходе обсуждений участники задали волнующие их вопросы. В первую очередь они касались безопасности АЭС, ее эксплуатации, финансирования проекта, подготовки кадров, а также нынешней ситуации и прогноза развития отечественного энергетического комплекса. Ветераны и общественники области подчеркнули, что при реализации проекта важно обеспечить прозрачность на всех этапах, широкое участие общественности в принятии решений.
Фото: Рахат Жаңбыров
По итогам встречи участники отметили важность строительства АЭС, подчеркнув ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны, в том числе для наращивания энергетического комплекса, повышения качества жизни людей. По мнению кызылординцев, необходимо широкое информирование общественности о масштабном проекте. В его реализации важна поддержка всех казахстанцев.
"Вопрос строительства атомной электростанции в нашей стране поднимается давно. Я полностью поддерживаю инициативу президента РК о проведении референдума по этому вопросу. Это правильно, так как для решения столь важной задачи необходимо мнение народа".Член совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы
Он побывал во многих странах, и теперь убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике.
"Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы на первом месте в мире. И думаю, что у нас не будет проблем с дальнейшим развитием этой отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу. В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС, в той же Европе, Китае, России, США, Японии. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос, кто и где будет строить АЭС. И в этих вопросах важно применить мировой опыт. Думаю, что наш народ поддержит на референдуме строительство столь важной и необходимой для нашей страны атомной станции".Мурат Бактиярулы
Фото: Рахат Жаңбыров
Как уточнил директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа им. И. Абдикаримова Бахытжан Абдикаримов, сегодня участниками встречи обсуждались три самые главные темы – это вопрос необходимости строительства атомной электростанции, ее безопасность и какую пользу принесет АЭС для народа.
"Очевидно, что, когда говорят о безопасности, в сознании людей укрепилась трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности. Несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. И в Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, люди не отказались от атомной энергетики, сейчас в этой стране работает 21 реактор. Сегодня в 18 странах мира производят 57 ГВт электроэнергии. В энергии есть сейчас большая потребность. Очевидно, что АЭС – это источник новой энергии, большой энергии. Богатства и недра земли мы должны использовать во благо народа. Поэтому мы должны в обязательном порядке построить атомную станцию и в нашей стране".Бахытжан Абдикаримов
Фото: Рахат Жаңбыров
По словам организаторов, все озвученные мнения и предложения будут взяты во внимание при дальнейшем продвижении проекта.
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Напомним, в июне 2024 года года Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум состоится нынешней осенью. Как подчеркнул президент, в нашей стране действительно есть большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ.
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О том, сколько человек должны проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, можете узнать здесь.