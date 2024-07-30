В Кызылорде прошло публичное обсуждение по вопросу строительства АЭС

Во вторник, 30 июля 2024 года, в Кызылорде состоялось публичное обсуждение по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии, организованном региональным Альянсом НПО и областным общественным советом, приняли участие представители государственных учреждений, общественного совета, неправительственных организаций, общественные деятели, ветераны труда, экологи, представители политических партий, средств массовой информации, жители области.

Фото: Рахат Жаңбыров

На встрече по обсуждаемой теме выступили представители Министерства энергетики РК, РГП "Национальный ядерный центр РК", ТОО "Казахстанские атомные электростанции", РГП "Институт ядерной физики".

Они рассказали о преимуществах строительства АЭС, принципах работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей. Специалисты также подробно проинформировали о технических аспектах, потенциале Казахстана в развитии атомной энергетики и перспективах развития страны при возведении АЭС.

В ходе обсуждений участники задали волнующие их вопросы. В первую очередь они касались безопасности АЭС, ее эксплуатации, финансирования проекта, подготовки кадров, а также нынешней ситуации и прогноза развития отечественного энергетического комплекса. Ветераны и общественники области подчеркнули, что при реализации проекта важно обеспечить прозрачность на всех этапах, широкое участие общественности в принятии решений.

Фото: Рахат Жаңбыров

По итогам встречи участники отметили важность строительства АЭС, подчеркнув ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны, в том числе для наращивания энергетического комплекса, повышения качества жизни людей. По мнению кызылординцев, необходимо широкое информирование общественности о масштабном проекте. В его реализации важна поддержка всех казахстанцев.

"Вопрос строительства атомной электростанции в нашей стране поднимается давно. Я полностью поддерживаю инициативу президента РК о проведении референдума по этому вопросу. Это правильно, так как для решения столь важной задачи необходимо мнение народа". Член совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы

Он побывал во многих странах, и теперь убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике.

"Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы на первом месте в мире. И думаю, что у нас не будет проблем с дальнейшим развитием этой отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу. В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС, в той же Европе, Китае, России, США, Японии. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос, кто и где будет строить АЭС. И в этих вопросах важно применить мировой опыт. Думаю, что наш народ поддержит на референдуме строительство столь важной и необходимой для нашей страны атомной станции". Мурат Бактиярулы

Фото: Рахат Жаңбыров

Как уточнил директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа им. И. Абдикаримова Бахытжан Абдикаримов, сегодня участниками встречи обсуждались три самые главные темы – это вопрос необходимости строительства атомной электростанции, ее безопасность и какую пользу принесет АЭС для народа.

"Очевидно, что, когда говорят о безопасности, в сознании людей укрепилась трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности. Несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. И в Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, люди не отказались от атомной энергетики, сейчас в этой стране работает 21 реактор. Сегодня в 18 странах мира производят 57 ГВт электроэнергии. В энергии есть сейчас большая потребность. Очевидно, что АЭС – это источник новой энергии, большой энергии. Богатства и недра земли мы должны использовать во благо народа. Поэтому мы должны в обязательном порядке построить атомную станцию и в нашей стране". Бахытжан Абдикаримов

Фото: Рахат Жаңбыров

По словам организаторов, все озвученные мнения и предложения будут взяты во внимание при дальнейшем продвижении проекта.

Материал по теме Саткалиев о строительстве АЭС: Есть лоббисты, ориентированные на недопущение тех или иных вендоров

Напомним, в июне 2024 года года Касым-Жомарт Токаев объявил, что референдум состоится нынешней осенью. Как подчеркнул президент, в нашей стране действительно есть большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ.

Материал по теме Сколько АЭС нужно Казахстану, рассказал Саткалиев

О том, сколько человек должны проголосовать на референдуме по строительству АЭС в Казахстане, можете узнать здесь.