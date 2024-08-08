Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Серик Шапкенов провел совещание по вопросам спасения молоди рыб из остаточных вод после половодья

Провел Серик Шапкенов , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:00 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
На совещании под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова была обсуждена работа, проводимая в городе и районах, сообщает Региональная служба коммуникаций.

До сегодняшнего дня в Урал было выпущено 43,955 млн мальков, 1090 кг погибших были ликвидированы согласно санитарным требованиям. В работах были задействованы 517 человек и 92 единицы техники. Глава региона, отметив, что в Махамбетском и Индерском районах ведется планомерная работа, подверг критике ответственных руководителей в городе Атырау, не сумевших решить данные проблемы в областном центре.

Провел Серик Шапкенов , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:00

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"⁠Я получил вашу справочную информацию, но людей, занимающихся спасением рыбы, я не увидел. В течение двух недель вы не можете организовать системную работу. Вчера побывал на канале "Соколок" и лично ознакомился с ситуацией. На поверхности воды много мертвой рыбы. Нельзя игнорировать этот факт, ссылаясь на то, что это – природное явление. Рыбоспасательные операции должны быть системными. Подключите дроны и определите сухие овраги. Затем разделите территорию на участки и мобилизуйте все силы. Время поджимает". Аким Атырауской области Серик Шапкенов
Провел Серик Шапкенов , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:00

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В этой связи он поручил привлечь к спасению мальков военных, работников кооперативов и трудовых отрядов "Жасыл ел".

Провел Серик Шапкенов , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:00

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На канале "Соколок", являющемся главным оборонительным строением города, вода ушла, земля остается влажной. Это создало трудности для передвижения транспорта к сухим участкам. Аким области отметил, что необходимо временно обложить это место мешками для сдерживания воды, и поручил ответственным руководителям взять организационную работу на строгий контроль.

Провел Серик Шапкенов , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:00

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Читайте также

Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина
Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина
Ковшом экскаватора забивали гвозди
Ковшом экскаватора забивали гвозди: как отмечают день строителя в ВКО
Семейчане выслушали экспертов и озвучили свое мнение
Семейчане выслушали экспертов по вопросу строительства АЭС и озвучили свое мнение
Айсулу Омарова
Шапкенов Серик Атырау Атырауская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Бокс
Оралбай – Хижняк: определился победитель финального боя
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
8 августа – какие сюрпризы готовит мистическая дата 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: