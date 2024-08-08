Серик Шапкенов провел совещание по вопросам спасения молоди рыб из остаточных вод после половодья

На совещании под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова была обсуждена работа, проводимая в городе и районах, сообщает Региональная служба коммуникаций.

До сегодняшнего дня в Урал было выпущено 43,955 млн мальков, 1090 кг погибших были ликвидированы согласно санитарным требованиям. В работах были задействованы 517 человек и 92 единицы техники. Глава региона, отметив, что в Махамбетском и Индерском районах ведется планомерная работа, подверг критике ответственных руководителей в городе Атырау, не сумевших решить данные проблемы в областном центре.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

"⁠Я получил вашу справочную информацию, но людей, занимающихся спасением рыбы, я не увидел. В течение двух недель вы не можете организовать системную работу. Вчера побывал на канале "Соколок" и лично ознакомился с ситуацией. На поверхности воды много мертвой рыбы. Нельзя игнорировать этот факт, ссылаясь на то, что это – природное явление. Рыбоспасательные операции должны быть системными. Подключите дроны и определите сухие овраги. Затем разделите территорию на участки и мобилизуйте все силы. Время поджимает". Аким Атырауской области Серик Шапкенов

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В этой связи он поручил привлечь к спасению мальков военных, работников кооперативов и трудовых отрядов "Жасыл ел".

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На канале "Соколок", являющемся главным оборонительным строением города, вода ушла, земля остается влажной. Это создало трудности для передвижения транспорта к сухим участкам. Аким области отметил, что необходимо временно обложить это место мешками для сдерживания воды, и поручил ответственным руководителям взять организационную работу на строгий контроль.