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Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина

Ерболат Досаев выразил соболезнования в связи с кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 16:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев выразил глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной главы управления спорта Алматы Ердена Хайруллина, сообщает Zakon.kz.


"Ерден Рашидович многие годы плодотворно работал на государственной службе и был прекрасным руководителем, хорошим организатором и профессионалом высокого уровня. Его высоко ценили коллеги за скромность, деловые качества и человечность. Он внес большой вклад в развитие спорта и воспитание молодых спортсменов. Для нас это большая утрата, и он навсегда останется в наших сердцах", – отметил Ерболат Досаев.

Глава города выразил слова поддержки и искренние соболезнования семье, родным и близким Ердена Хайруллина.

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