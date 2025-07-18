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Политика

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исраила Сапарбая

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 11:40 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, народного писателя Казахстана, кавалера ордена "Парасат" Исраила Сапарбая, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме за 18 июля 2025 года сказано:

"Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей".

В заключительной части сказано, что светлый образ Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти народа.

Казахстанский поэт, композитор, драматург, лауреат премии "Платиновый Тарлан" Исраил Сапарбай скончался рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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