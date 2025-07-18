Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Исраила Сапарбая

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, народного писателя Казахстана, кавалера ордена "Парасат" Исраила Сапарбая, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме за 18 июля 2025 года сказано:

"Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей".

В заключительной части сказано, что светлый образ Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти народа.

Казахстанский поэт, композитор, драматург, лауреат премии "Платиновый Тарлан" Исраил Сапарбай скончался рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни.