Что нужно знать абитуриентам о негосударственных грантах, рассказал Аймагамбетов

Бывший министр образования и науки, ныне депутат Асхат Аймагамбетов ответил на основные вопросы абитуриентов, которые не получили грант, но еще имеют на это шансы, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что набравшие высокий бал на ЕНТ выпускники, которые не получили гранты при распределении, еще могут их получить из других источников. Об этом ранее рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

В связи с этим у абитуриентов возникли вопросы, которые они задали Асхату Аймагамбетову. В своем Telegram-канале он опубликовал ответы на них.

1. По внутренним грантам вузов или "ректорским" грантам. Эти гранты, как правило, не покрывают стипендию, но дают право на бесплатное обучение. Они выделяются по конкурсу и по конкретным критериям, которые можно найти на сайтах вузов. Университеты не могут предоставлять много таких грантов, так как это нагрузка на бюджет вуза, что уменьшает возможность повышения зарплаты преподавателям и приобретения оборудования/лабораторий.

2. Что касается вакантных грантов, присуждаемых по итогам первого семестра. Обычно после каждого семестра освобождаются государственные гранты: студенты отчисляются или отказываются от гранта. Эти гранты затем присуждаются тем, кто учится на платной основе, по итогам внутреннего конкурса на данной специальности. Важно следить за своим GPA и другими критериями – чем выше ваша успеваемость и активность, тем больше шансов получить грант.

3. По неосвоенным или "отказным" грантам. Каждый год после объявления результатов присуждения грантов некоторая часть остается неосвоенной (в основном "Серпин"), а еще часть становится вакантной из-за отказа студентов от них (обычно это по грантам, полученным в рамках 2, 3, 4 выбора). Эти гранты обычно перераспределяют в сентябре. Важно понимать, что министерство обязано перераспределять гранты не по своему усмотрению, или по принципу "кому не хватило", а только в рамках потребности рынка труда и на основе набранных баллов. То есть, перераспределить эти гранты именно для тех, кто в связи с квотами не смог получить грант, не могут. Поэтому надо смотреть и на другие варианты.

4. По грантам акиматов областей. Здесь также есть четкие правила распределения и присуждения грантов. Акиматы ориентируются на потребности конкретной области в кадрах и обычно ставят условие по обязательной отработке в этой области после завершения обучения.

5. Гранты различных коммерческих организаций. Эти гранты предоставляются по внутренним правилам отбора компаний, которые в первую очередь нацелены на обеспечение этой организации квалифицированными кадрами. Узнать о правилах отбора и присуждения грантов можно на сайтах этих компаний.

6. Есть еще скидки на обучение для социально незащищенных категорий граждан. Вузы могут предоставлять скидки, но эти решения строго регламентированы и принимаются коллегиально. По этим вопросам надо обращаться непосредственно в вузы.

7. Гранты, выделяемые зарубежными странами в рамках межправительственных соглашений. Их достаточно много. Информацию можно найти на сайте ЦПМ "Болашак": bolashak.gov.kz. Гранты предоставляются как на программы "бакалавриат", "магистратура", так и "докторантура". Эти гранты могут покрывать расходы на обучение и/или проживание. Например, гранты предоставляют Венгрия, Турция (по 250 мест), Китай (155 мест), Южная Корея, Польша и др. Гранты также предоставляются некоторыми странами СНГ.

8. Гранты "Казахстан халкына". Эти гранты доступны для лиц до 29 лет, соответствующих одной из шести льготных категорий: сироты, малообеспеченные, лица с особыми потребностями и так далее. Подробности на сайте фонда.

9. Гранты недропользователей в рамках 1% на подготовку кадров. Они регулярно предоставляют гранты, но, к сожалению, эта процедура непрозрачная и связана с высокими коррупционными рисками. Информацию можно найти на их сайтах. В настоящее время обсуждается наша поправка по обеспечению прозрачности при выделении этого 1% на подготовку кадров.

"Основная часть грантов уже распределена. По тем грантам, которые еще будут распределяться (а их будет не так много), существуют строгие правила присуждения. Поэтому рассчитывать на то, что все, кому не достались гранты, будут ими обеспечены при перераспределении, не стоит", – заключил Аймагамбетов.

3 августа 2024 года Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало результаты присуждения государственных грантов.