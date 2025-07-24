Хватит ли абитуриентам грантов, рассказали в Миннауки

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова на пресс-конференции в правительстве 24 июля рассказала, хватит ли в 2025 году абитуриентам грантов. передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в этом году школу окончили рекордное количество детей. Они поинтересовались, хватит ли на всех грантов.

"Контингент абитуриентов из года в год растет. Но в этом году на конкурс по присуждению грантов подали заявки 113 тыс. абитуриентов – в принципе, достаточно. Сейчас мы будем анализировать эти результаты и в первую декаду августа дадим результаты", – добавила Гулзат Кобенова.

22 июля 2025 года сообщалось, что в 2025 году для обучения на бакалавриате выделено более 77 тыс. грантов. Наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления.