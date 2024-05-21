В Карагандинской области людям с инвалидностью помогают найти работу

В Карагандинской области при поддержке государства создают специальные рабочие места для людей с инвалидностью, в этом году планируется трудоустроить 26 человек с нарушениями слуха и зрения, сообщает Zakon.kz.

Предприятия стали охотнее брать на работу людей с инвалидностью. Этому способствует государственная программа, с выплатой субсидий работодателю. Из местного бюджета компенсируют затраты на приобретение и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест. Также на протяжении трех лет ежемесячно субсидируется заработная плата людей с инвалидностью.

"В 2023 году по Карагандинской области было создано 12 специальных рабочих мест. На этот год запланировано 26. На сегодня работодатели подали 10 заявок, и уже устроено 8 человек – это люди с нарушениями зрения, слуха. В программе участвуют и города, и районы. Сферы разные: производство, услуги, образовательные центры. Думаю, на следующий год специальных рабочих мест будет еще больше. Работодатели видят, что есть поддержка со стороны государства, поэтому есть заинтересованность". Директор Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Нуржан Сыздыков





Фото: gov.kz





К примеру, в один из мебельных цехов в Темиртау приняли на работу двух человек с инвалидностью, на должности резчика фурнитуры и дизайнера.

Предпринимательница Сара Лещанова показала, какие созданы условия. Для слабовидящего приобрели новый компьютер со специальной программой. Также сделали дополнительное освещение рабочего места. Для слабослышащего купили слуховой аппарат и программное обеспечение, позволяющее сделать правильный чертёж и распил. Кроме того, на входе и внутри помещения установили мигающие световые сигналы, чтобы легче было ориентироваться.

Житель Темиртау Дмитрий Калинкин потерял работу после того, как возникли проблемы со зрением. До пенсии ему еще 10 лет. Обратился в карьерный центр, где предложили вакансию дизайнера в частном предприятии.

"Образование у меня техническое. До этого дизайном никогда не занимался, для меня это новое. Но во всем помогли, условия создали. Появилась уверенность, что и в этой жизненной ситуации не стоит отчаиваться. Благодарен, что есть такие государственные программы и предприниматели, которые берут на работу таких, как я", - поделился Дмитрий Калинкин.

В карьерных центрах области продолжается прием заявок от предпринимателей на открытие специальных рабочих мест для людей с нарушением слуха и зрения.





Фото: gov.kz



