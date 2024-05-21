Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Карагандинской области людям с инвалидностью помогают найти работу

В Карагандинской области , фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 12:20 Фото: gov.kz
В Карагандинской области при поддержке государства создают специальные рабочие места для людей с инвалидностью, в этом году планируется трудоустроить 26 человек с нарушениями слуха и зрения, сообщает Zakon.kz.

Предприятия стали охотнее брать на работу людей с инвалидностью. Этому способствует государственная программа, с выплатой субсидий работодателю. Из местного бюджета компенсируют затраты на приобретение и установку оборудования для оснащения специальных рабочих мест. Также на протяжении трех лет ежемесячно субсидируется заработная плата людей с инвалидностью.

"В 2023 году по Карагандинской области было создано 12 специальных рабочих мест. На этот год запланировано 26. На сегодня работодатели подали 10 заявок, и уже устроено 8 человек – это люди с нарушениями зрения, слуха. В программе участвуют и города, и районы. Сферы разные: производство, услуги, образовательные центры. Думаю, на следующий год специальных рабочих мест будет еще больше. Работодатели видят, что есть поддержка со стороны государства, поэтому есть заинтересованность".  Директор Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Нуржан Сыздыков


Помогают найти работу в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 12:20

Фото: gov.kz


К примеру, в один из мебельных цехов в Темиртау приняли на работу двух человек с инвалидностью, на должности резчика фурнитуры и дизайнера.

Предпринимательница Сара Лещанова показала, какие созданы условия. Для слабовидящего приобрели новый компьютер со специальной программой. Также сделали дополнительное освещение рабочего места. Для слабослышащего купили слуховой аппарат и программное обеспечение, позволяющее сделать правильный чертёж и распил. Кроме того, на входе и внутри помещения установили мигающие световые сигналы, чтобы легче было ориентироваться.

Житель Темиртау Дмитрий Калинкин потерял работу после того, как возникли проблемы со зрением. До пенсии ему еще 10 лет. Обратился в карьерный центр, где предложили вакансию дизайнера в частном предприятии.

"Образование у меня техническое. До этого дизайном никогда не занимался, для меня это новое. Но во всем помогли, условия создали. Появилась уверенность, что и в этой жизненной ситуации не стоит отчаиваться. Благодарен, что есть такие государственные программы и предприниматели, которые берут на работу таких, как я", - поделился Дмитрий Калинкин.

В карьерных центрах области продолжается прием заявок от предпринимателей на открытие специальных рабочих мест для людей с нарушением слуха и зрения.


Помогают найти работу в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 12:20

Фото: gov.kz


Читайте также

Беспорядки в Бишкеке, Казахстан, вузы, меры
Беспорядки в Бишкеке: что предприняли в казахстанских вузах
Наркотики, закладки
О том, как изменился портрет наркозакладчика, рассказали в МВД РК
Бектенов раскритиковал порядок организации детского отдыха в Казахстане
Бектенов раскритиковал порядок организации детского отдыха в Казахстане
Айсулу Омарова
Карагандинская область 2024 год Трудоустройство Инвалидность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от &quot;Казгидромета&quot; на 21-23 мая
Дожди прекратятся, но ударят заморозки – погода от "Казгидромета" на 21-23 мая
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
Какие продукты не стоит есть пожилым людям
ДГД Алматы, декларирование, мобильные переводы, налоги
Проверка мобильных переводов и декларирование: специальное заявление ДГД Алматы
Поколение Z, зумеры, работа, рынок труда, молодежь
Поколение Z выходит на рынок труда: какой мир они построят
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: