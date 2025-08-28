#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.63
622.52
6.69
Общество

В Алматы открыли новое студенческое общежитие

Общежитие, студенческое жилье, студенты, комната студентов, комната студента, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 18:10 Фото: akorda.kz
В Алматы открылось новое современное студенческое общежитие на 250 мест. Здание построено за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают в акимате Алматы, здесь созданы условия для учебы, отдыха и комфортного проживания: системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности, отдельные санузлы, бытовая техника и кухонные приборы для самостоятельного приготовления пищи.

В новом общежитии будут проживать студенты Казахского национального университета им. аль-Фараби, университета "Тұран" и МУИТ.

До начала учебного года в Алматы планируется открыть еще три общежития на 1100 мест, а всего до конца года – 15 новых объектов, что добавит более 6 тысяч койко-мест. Сегодня в городе функционируют свыше 120 общежитий и около 60 хостелов, часть из которых задействована в программе временного расселения студентов.

Ранее мы писали о том, что в Таразе старые школы обретают современный облик.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
100 млрд тенге сэкономили в Кызылординской области
Общество
19:44, Сегодня
100 млрд тенге сэкономили в Кызылординской области
На четыре области Казахстана в пятницу обрушится сильная жара до +38°С
Общество
18:07, Сегодня
На четыре области Казахстана в пятницу обрушится сильная жара до +38°С
Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова
Общество
18:00, Сегодня
Ночью в Алматы перекроют улицу Аскарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: