В Алматы открыли новое студенческое общежитие
Как сообщают в акимате Алматы, здесь созданы условия для учебы, отдыха и комфортного проживания: системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности, отдельные санузлы, бытовая техника и кухонные приборы для самостоятельного приготовления пищи.
В новом общежитии будут проживать студенты Казахского национального университета им. аль-Фараби, университета "Тұран" и МУИТ.
До начала учебного года в Алматы планируется открыть еще три общежития на 1100 мест, а всего до конца года – 15 новых объектов, что добавит более 6 тысяч койко-мест. Сегодня в городе функционируют свыше 120 общежитий и около 60 хостелов, часть из которых задействована в программе временного расселения студентов.
