В Алматы открыли новое студенческое общежитие

В Алматы открылось новое современное студенческое общежитие на 250 мест. Здание построено за счет частных инвестиций, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают в акимате Алматы, здесь созданы условия для учебы, отдыха и комфортного проживания: системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности, отдельные санузлы, бытовая техника и кухонные приборы для самостоятельного приготовления пищи.

В новом общежитии будут проживать студенты Казахского национального университета им. аль-Фараби, университета "Тұран" и МУИТ.

До начала учебного года в Алматы планируется открыть еще три общежития на 1100 мест, а всего до конца года – 15 новых объектов, что добавит более 6 тысяч койко-мест. Сегодня в городе функционируют свыше 120 общежитий и около 60 хостелов, часть из которых задействована в программе временного расселения студентов.

