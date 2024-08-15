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На сколько повысится зарплата преподавателей вузов и научных работников в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана 15 августа 2024 года рассказали, как повысится заработная плата преподавателей вузов и научных работников, сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече со студентами и молодыми учеными в Алматы поручил повысить зарплаты преподавателям и ученым, подчеркнув, что наряду со студентом главной фигурой системы образования должен стать педагог.

В связи с этим были внесены изменения в Концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы, направленные на повышение качества высшего образования и результативности научных исследований.

"Так, заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов повышена со 160,7 тыс. до 350 тыс. тенге, в национальных вузах – с 228,8 тыс. до 400 тыс. тенге. С 1 января 2023 года должностные оклады работников научных организаций увеличены на 18%, с января 2024 года – на 18%, а с января 2025 года – на 17%".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Кроме того, в рамках Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки" увеличен размер доплат научным работникам за наличие ученых званий и степеней.

Закон был подписан главой государства 6 мая 2024 года. Первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников. В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями.

"Так, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге)".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

Такие же доплаты предусмотрены для научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на основном месте работы.

В Миннауки отметили, что молодые ученые в возрасте до 40 лет могут претендовать на стипендии из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования.

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Динара Халдарова
Министерство науки и высшего образования РК Образование Казахстан 2024 год Зарплаты Тенге Ученые Высшее образование
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