В Казахстане обновили правила выплаты зарплаты научным работникам госорганизаций

Министр науки и высшего образования приказом от 20 февраля 2025 года внес изменения в Правила оплаты труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и послевузовского образования, выполняющих государственный заказ, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Правила регламентируют оплату труда научных работников государственных научных организаций и государственных организаций высшего и послевузовского образования, а также организаций, приравненных к государственным, выполняющих государственный заказ.

Приравненными к государственным научным организациям являются научные организации, 50% и более голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, а также научные организации, в которых 50 и более процентов голосующих акций прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству.

Выплата заработной платы научным работникам государственных организаций производится в пределах утвержденного бюджета на оплату труда при выполнении государственного заказа.

Оплата труда научных работников государственных организаций, выполняющих государственный заказ на проведение научных исследований из государственного бюджета, за исключением ведущих ученых, при базовом финансировании научной или научно-технической деятельности, определяется на основе базовой ставки.

Указывается, что заработная плата научного работника государственных организаций зависит от квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.

Оплата труда научных работников государственных организаций, производится согласно заключенным договорам в рамках установленного бюджета на оплату труда (фонда оплаты труда) на соответствующий год.

Стимулирующая выплата к должностным окладам научных работников государственных организаций устанавливается решением руководителя организации, оформленным приказом по письменному ходатайству руководителя программ/проектов в соответствии с качеством и интенсивностью выполняемых работ научным работником и выплачивается в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

При этом указывается, что условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными Трудовым Кодексом РК и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

Научным работникам государственных организаций по основному месту работы устанавливается ежемесячная доплата при наличии соответствующего диплома или удостоверения о признании документа об образовании.

Заработная плата, включая доплаты, выплачивается за фактически отработанное время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.

Определение размеров заработной платы в отношении должности по основной работе и должности, замещаемой по трудовому договору о работе по совместительству, производится раздельно по каждой из должностей по представлению руководителя программ/проектов в соответствии с действующим законодательством.

Условиями трудового договора или актом работодателя может устанавливаться почасовая оплата труда за фактически выполненные работы при неполном рабочем дне или его неполной загрузке, а также для оплаты работ временного или разового характера.

При этом говорится, что месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством республики, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

Правила также устанавливают коэффициенты для исчисления должностных окладов научных работников государственных организаций, и доплаты за звание и ученую степень.

Доплаты установлены в следующих размерах:

Кандидатам наук, докторам философии (PhD), докторам по профилю – 17 МРП (66 844 тенге в 2025 году).

в 2025 году). Докторам наук – 34 МРП (133 688 тенге).

Ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD) и доктора по профилю – 25 МРП (98 300 тенге) .

. Ассоциированным профессорам (доцентам) с ученой степенью доктора наук – 42 МРП (165 144 тенге).

Профессорам с ученой степенью кандидата наук, доктора философии (PhD), доктора по профилю и доктора наук – 50 МРП (196 600 тенге).

Приказ вводится в действие с 26 февраля 2025 года.

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