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В рамках Всеобуча помощь получили более 12 тысяч детей в Астане

В рамках Всеобуча помощь получили более 12 тысяч детей в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 12:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане в рамках Всеобщего обязательного обучения в новом учебном году предусмотрено оказание материальной и финансовой помощи отдельным категориям учащихся для приобретения одежды, обуви, канцелярских принадлежностей.

На сегодняшний день охвачено 12 027 детей. Об этом сообщили представители Управления образования столицы на августовском форуме педагогов 2024 года.

В предстоящем учебном году размер материальной помощи составляет 43 407 тенге на одного ребенка. Управлением образования проведены разъяснительные работы по вопросу данной услуги с руководителями школ.

Для получения государственной услуги необходимо подать заявление в школу с приложением документов.

Помощь оказывается школьникам, относящимся к одной из следующих категорий:

  • дети из семей, имеющих право на получение АСП;
  • дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
  • дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;
  • дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
  • иные категории (семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями).

К слову, на сегодняшний день в школы столицы поступило более 12 тысяч обращений. Все они были отработаны. Работа в этом направлении еще продолжается.

Также в рамках подготовки в новому учебному году была проведена акция "Дорога в школу" и ежегодная школьная ярмарка.

Республиканская акция "Дорога в школу" стартовала 1 августа и продлится до 30 сентября. В ее рамках помощью охватывают семьи из числа малообеспеченных, многодетных, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего планируется охватить более 8500 детей из социально уязвимых категорий.

Стоит отметить, что акция "Дорога в школу" направлена на оказание помощи за счет спонсорских средств в виде школьных рюкзаков с принадлежностями.

Напоминаем, если семья относится к вышеуказанным категориям, то родителям детей необходимо обратиться в школу и предоставить подтверждающие документы.

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