В рамках Всеобуча помощь получили более 12 тысяч детей в Астане
На сегодняшний день охвачено 12 027 детей. Об этом сообщили представители Управления образования столицы на августовском форуме педагогов 2024 года.
В предстоящем учебном году размер материальной помощи составляет 43 407 тенге на одного ребенка. Управлением образования проведены разъяснительные работы по вопросу данной услуги с руководителями школ.
Для получения государственной услуги необходимо подать заявление в школу с приложением документов.
Помощь оказывается школьникам, относящимся к одной из следующих категорий:
- дети из семей, имеющих право на получение АСП;
- дети из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;
- дети из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- иные категории (семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями).
К слову, на сегодняшний день в школы столицы поступило более 12 тысяч обращений. Все они были отработаны. Работа в этом направлении еще продолжается.
Также в рамках подготовки в новому учебному году была проведена акция "Дорога в школу" и ежегодная школьная ярмарка.
Республиканская акция "Дорога в школу" стартовала 1 августа и продлится до 30 сентября. В ее рамках помощью охватывают семьи из числа малообеспеченных, многодетных, детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего планируется охватить более 8500 детей из социально уязвимых категорий.
Стоит отметить, что акция "Дорога в школу" направлена на оказание помощи за счет спонсорских средств в виде школьных рюкзаков с принадлежностями.
Напоминаем, если семья относится к вышеуказанным категориям, то родителям детей необходимо обратиться в школу и предоставить подтверждающие документы.