Каким детям в Казахстане оказывается финансовая и материальная помощь

Правительство РК постановлением от 10 ноября 2023 года внесло изменения в правила оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из социально незащищенных семей, а также детям-сиротам, сообщает Zakon.kz.

Правила формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, а также из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях, детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций, и иным категориям обучающихся и воспитанников изложены в новой редакции.

Правила устанавливают порядок формирования, направления расходования и учета средств, выделяемых на оказание финансовой и материальной помощи следующим категориям обучающихся и воспитанников государственных организаций образования:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

другим категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Коллегиальным органом управления организации образования является попечительский совет.

Порядок выплаты помощи

Объем средств, направляемых на оказание финансовой и материальной помощи учащимся и воспитанникам, распределяется в размере не менее 2% от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и размещение государственного образовательного заказа на среднее образование в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, между организациями образования пропорционально их контингенту обучающихся и воспитанников, отнесенных к указанным выше категориям.

Бюджетные средства на оказание финансовой и материальной помощи направляются на:

приобретение одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей;

организацию одноразового питания в период нахождения в организации образования;

оказание финансовой помощи;

участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях;

организацию дополнительных занятий по общеобразовательным предметам.

При этом приоритетным направлением расходования средств является организация одноразового питания обучающихся в период нахождения в организации образования. Обучающимся начальных классов применяется один вид оказания материальной помощи – организация одноразового питания в период нахождения в организации образования.



Местными исполнительными органами областей и городов в сфере образования устанавливается объем бюджетных средств на каждого обучающегося и воспитанника для приобретения одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума.

Материальная помощь обучающимся и воспитанникам для приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей оказывается в денежной форме на основании поданного заявления, с обязательным документальным подтверждением целевого использования средств (подтверждающий документ о расходах с указанием наименования приобретенных товаров) в организацию образования в течение 10 рабочих дней со дня получения средств.

Вместе с тем местные представительные органы могут предусмотреть дополнительные средства в местных бюджетах для предоставления путевок в загородные и пришкольные лагеря отдыха.

Организация дополнительных занятий с обучающимися и воспитанниками по предметам и дисциплинам сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам, осуществляется государственными организациями образования посредством информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств, используемых при дистанционном обучении.

Право на финансовую и материальную помощь в период получения образования обучающихся и воспитанников, отнесенных к указанным категориям, подтверждается единожды на учебный год представлением документов в организацию образования, за исключением детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.



Финансовая и материальная помощь не назначается:

лицам (семьям), представившим заведомо ложную информацию или недостоверные документы;

лицам (семьям), которые согласно заключению коллегиального органа, подготовленного по результатам обследования их материально-бытового положения, не нуждаются в предоставлении финансовой и материальной помощи.

Организации образования в срок до 30 сентября, 30 декабря, 30 марта и 30 мая представляют в местный исполнительный орган отчетность по итогам проведенной работы в произвольной форме.



Постановление вводится в действие с 14 ноября 2023 года и распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2023 года.