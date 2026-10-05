Минздрав Казахстана сделал заявление о ситуации в Иркутской области России

В Министерстве здравоохранения РК 5 октября 2026 года заявили, что отслеживают ситуацию в Иркутской области Российской Федерации в связи с информацией о случае с подозрением на особо опасную инфекцию, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в Казахстане ситуация находится на постоянном контроле, приняты меры превентивного характера. В пунктах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль.

"На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено. По предварительной оценке, риск завоза инфекции в Казахстан остается низким. Оценка ситуации и принимаемые меры будут уточняться по мере поступления официальной информации", – говорится в сообщении.

Минздрав рекомендует доверять информации из официальных источников. Если же после поездки появились признаки заболевания, необходимо своевременно обратиться за медицинской помощью и сообщить врачу о местах пребывания и датах поездки.

"По имеющимся данным, в настоящее время российскими специалистами проводится эпидемиологическое расследование. Окончательный диагноз пока официально не подтвержден, устанавливаются источник и обстоятельства возможного заражения. Под медицинским наблюдением находятся 197 контактных лиц. По имеющимся данным, признаков заболевания у них не выявлено, результаты лабораторных исследований отрицательные. В Шелеховской районной больнице проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия", – рассказали в Минздраве о ситуации в РФ.

2 октября стало известно о смерти в Шелехове сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. После этого появилась информация о возможном случае чумы. В воскресенье, 4 октября, пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове стабильна и случаев чумы не выявлено. Причиной смерти 28-летней женщины описывается пневмония с неопределенной этиологией.