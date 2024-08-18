В столице временно закрыли проезд к двум остановкам общественного транспорта

Из-за ремонта дорог в Астане продолжают временно менять маршруты и места остановок общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

18 августа в городском центре мониторинга и оперативного реагирования рассказали о том, что автобусы временно не будут останавливаться на "ТРЦ Хан-Шатыр" по проспекту Туран и на "ЖК Кулагер" по улице Сыганак.

"Перекрыт проезд к остановочному пункту "ТРЦ Хан-Шатыр". В связи с этим маршруты № 26, 29, 29А, 32, 46, 50, 53, 55Б, 56, 66, 201 временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров на данном остановочном пункте".

Фото: городской центр мониторинга и оперативного реагирования

То же касается и автобусов, которые курсируют по маршрутам № 29, 29А, 42, 49, 61, 63, 202 и ранее останавливались на "ЖК Кулагер".

Фото: городской центр мониторинга и оперативного реагирования

Ранее сообщалось, что с 17 августа в столице закрыли проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера".