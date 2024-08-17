В столице закрыли проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера"

В Астане временно закрыли проезд к остановочному пункту "Театр Астана Опера" по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

Теперь 13 автобусов не будут производить посадку и высадку пассажиров на указанной остановке. В городском центре мониторинга и оперативного реагирования принесли горожанам и гостя столицы извинения и пояснили, что речь идет о маршрутах № 12, 26, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 55Б, 56, 66, 305, 312.

Фото: городской центр мониторинга и оперативного реагирования

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и продумывать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что в столице с 17 по 19 августа частично ограничат движение по кольцу "Астана Жулдызы" из-за ремонтных работ.