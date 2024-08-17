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В столице закрыли проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера"

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 16:27 Фото: Zakon.kz
В Астане временно закрыли проезд к остановочному пункту "Театр Астана Опера" по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.

Теперь 13 автобусов не будут производить посадку и высадку пассажиров на указанной остановке. В городском центре мониторинга и оперативного реагирования принесли горожанам и гостя столицы извинения и пояснили, что речь идет о маршрутах № 12, 26, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 55Б, 56, 66, 305, 312.

Астана, общественный транспорт, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 16:27

Фото: городской центр мониторинга и оперативного реагирования

Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и продумывать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что в столице с 17 по 19 августа частично ограничат движение по кольцу "Астана Жулдызы" из-за ремонтных работ.

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