В столице закрыли проезд автобусов к остановке "Театр Астана Опера"
Фото: Zakon.kz
В Астане временно закрыли проезд к остановочному пункту "Театр Астана Опера" по проспекту Туран, сообщает Zakon.kz.
Теперь 13 автобусов не будут производить посадку и высадку пассажиров на указанной остановке. В городском центре мониторинга и оперативного реагирования принесли горожанам и гостя столицы извинения и пояснили, что речь идет о маршрутах № 12, 26, 32, 35, 46, 50, 53, 55А, 55Б, 56, 66, 305, 312.
Фото: городской центр мониторинга и оперативного реагирования
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и продумывать свой маршрут заранее.
Ранее сообщалось, что в столице с 17 по 19 августа частично ограничат движение по кольцу "Астана Жулдызы" из-за ремонтных работ.
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