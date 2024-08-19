Второй креативный хаб "Самрук-Қазына"создается в Западно-Казахстанской области

При поддержке единого оператора благотворительности фонда "Самрук-Қазына" – Samruk-Kazyna Trust в Уральске откроется креативный хаб.

В рамках рабочей поездки в ЗКО председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов вместе с акимом региона Нариманом Турегалиевым ознакомился с ходом ремонтных работ и реализацией всего проекта по созданию креативного центра OzgeEpic Oral.

Новое творческое пространство появится на базе Дома культуры и молодежи. На первом этаже здания будет создана концертная площадка, театр, кинозал, общественная библиотека и кафетерий. На втором этаже будут расположены галерея, музей, лекционная, коворкинг, АІ лаборатория, мультимедийная выставка, производственный цех и медиацех.

Фото: акимат ЗКО

В новом креативном хабе жители области смогут свободно посещать и участвовать в постановке представлений, мастер-классов, в создании анимации и дубляжа под руководством наставников. Таким образом будет создан центр притяжения, который объединит креативную молодежь для производства различного контента и развития своего творческого потенциала. Еще планируется обучить 200 человек по различным востребованным направлениям для освоения новых профессий. Открытие творческого хаба в ЗКО запланировано к концу следующего года.

"Главой государства поручено открытие в регионах центров креативной индустрии. Данная инициатива позволит раскрыть потенциал талантливой молодежи региона. Кроме того, креативные хабы дадут импульс развитию экономики региона. Фонд "Самрук-Казына" начал реализацию инициатив для развития отрасли. Так, в прошлом году здание библиотеки в Актюбинской области после обновления превратилось в Центр науки и творчества. Сегодня полным ходом идет ремонт креативного хаба в Уральске. При поддержке "Самрук-Қазына" подобный центр откроется и в Северо-Казахстанской области", – отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Фото: акимат ЗКО

В свою очередь аким ЗКО Нариман Турегалиев поблагодарил главу национального холдинга за вклад компании в развитие культурной сферы региона.

"Глава государства в своем послании отметил, что креативное производство служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Вклад "Самрук-Қазына" в создание этого креативного хаба имеет огромное значение для нашего региона. Данный проект не только способствует развитию творческой индустрии, но и открывает новые возможности для наших молодых талантов. Мы уверены, что благодаря вашей поддержке Западно-Казахстанская область станет центром притяжения для креативных людей со всей страны, а возможно, и за ее пределами. Ваше участие в развитии творческой сферы – это инвестиция в будущее, которая принесет плоды на многие годы вперед", – подчеркнул Нариман Турегалиев.

Отметим, с 2020 года в ЗКО фондом Samruk-Kazyna Trust поддержано 16 социальных проектов на общую сумму 1 млрд 494 млн.