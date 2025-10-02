"Самрук-Қазына" первым в регионе внедрил цифрового члена СД на базе ИИ с правом голоса

Фонд "Самрук-Қазына" презентовал главе государства Касым-Жомарту Токаеву нейросеть SKAI (Samruk-Kazyna Artificial Intelligence) – цифрового независимого члена Совета директоров.

SKAI разработан на основе ИИ, он стал первым в регионе цифровым независимым членом Совета директоров с правом голоса. Презентация прошла в Астане в рамках Международного форума Digital Bridge.

SKAI станет новым инструментом повышения прозрачности и качества корпоративного управления. Нейросеть анализирует внутренние и внешние нормативные документы, решения Совета директоров с 2008 года и другие материалы, накопленные с момента основания Фонда. Это позволит совету принимать более взвешенные и аргументированные решения.

Особое внимание уделено безопасности: SKAI функционирует в закрытом контуре на втором в Казахстане* суперкомпьютере Al Farabium портфельной компании Фонда – "Казахтелекома".

Таким образом, информация не покидает пределы страны, а высокая вычислительная мощность обеспечивает надежность и скорость анализа. За основу системы взята казахстанская языковая модель Alem LLM.

"Назначение нейросети на основе ИИ в Совет директоров – это квантовый скачок: технологии и люди начинают принимать решения вместе, а цифровизация выходит за рамки процессов и становится частью философии руководства", – отметил председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов.

Планируется применить SKAI на ближайшем заседании Совета директоров Фонда.

Внедрение SKAI – часть долгосрочной стратегии Фонда по цифровизации и трансформации управления.

Фото: "Самрук-Қазына"

*Первый суперкомпьютер, самый мощный в Центральной Азии, разработан на базе графических процессоров NVIDIA H200.