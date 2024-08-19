В этом году 29 населенных пунктов Туркестанской области обеспечат питьевой водой

По данным областного акимата, в Туркестанской области из 807 населенных пунктов питьевой водой обеспечены 737. Согласно республиканскому показателю, города региона обеспечены питьевой водой на 100%, населенные пункты – на 97,3%, сообщает Zakon.kz.

В этом году на реализацию 63 проектов по питьевому водоснабжению из бюджета выделено 15,7 млрд тенге. Из них 34 объекта сдадут в эксплуатацию по итогам этого года, остальные 29 перейдут на 2025 год. В результате в этом году питьевой водой будут обеспечены около 15 тыс. жителей 29 населенных пунктов.

Фото: акимат Туркестанской области

В области полным ходом идут работы по обеспечению населенных пунктов питьевой водой. Данный вопрос в очередной раз обсуждался на заседании аппарата акима области.

Фото: акимат Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды отметил важность обеспечения населения питьевой водой и дал поручения руководителю ответственного управления, акимам районов и городов. Он потребовал рассмотреть в рамках закона ответственность подрядчиков, которые не выполнили работу должным образом.

"Глава государства поставил задачу полностью обеспечить питьевой водой населенные пункты нашего региона к 2025 году. Питьевая вода – самая важная проблема. Поэтому к каждому проекту нужно подходить ответственно. Необходимо следить за работой заказчиков и подрядчиков, ответственных за строительство объектов. Каждый водопровод должен быть качественно построен и сдан вовремя. По питьевому водоснабжению нужны новые подходы, гидрогеологические изыскания, исследования. Отработайте в рамках закона вопросы с теми подрядчиками, которые не выполнили заказ своевременно и задержали сдачу объектов, а значит, лишили людей воды. Этот вопрос находится на жестком контроле", – сказал Дархан Сатыбалды.

Фото: акимат Атырауской области

По словам руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Руслана Муздыбекова, ведется работа по обеспечению питьевой водой 41 населенного пункта.

Фото: акимат Туркестанской области

Утвержден "План мероприятий по обеспечению питьевой водой населенных пунктов Туркестанской области на 2023-2025 годы". Согласно плану, в 2024 году питьевой водой будут обеспечены 50 населенных пунктов в режиме 24/7. Остальные 133 населенных пункта планируется обеспечить питьевой водой в течение 2025-2027 годов.