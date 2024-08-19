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Законодательство РК

В Казахстане могут создать лабораторию дронов

Создание лаборатории дронов в РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 02:59 Фото: pixabay
В КазНПУ имени Абая состоялась встреча с представителем компании Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd, профессором Own Chung-Ming (Китай). Ее целью было обсуждение создания лаборатории дронов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства науки и высшего образования РК, 19 августа в мероприятии участвовали руководство университета, а также представители Департамента науки, Департамента международного сотрудничества и Факультета математики, физики и информатики.

Во время переговоров подробно обсудили план создания уникальной платформы для обмена опытом Казахстана и Китая в области дрон-технологий.

Беседа о создании лаборатории дронов, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2024 02:59

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

В перспективе лабораторию дронов откроют на базе ведущего педагогического университета страны.

Встреча представителей двух стран дала надежную основу для сотрудничества, которое ускорит развитие передовых технологий и создаст новые возможности для студентов и исследователей, способствуя усилению научного потенциала обеих организаций.

Ранее сообщалось, что ярмарка детских и школьных товаров "Kids EXPO. Балалар әлемі" прошла в Астане.

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан Китай 2024 год Технологии Студенты Ученые Дроны
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