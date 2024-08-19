В Казахстане могут создать лабораторию дронов

В КазНПУ имени Абая состоялась встреча с представителем компании Tianjin UMS Smart Technology Co Ltd, профессором Own Chung-Ming (Китай). Ее целью было обсуждение создания лаборатории дронов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства науки и высшего образования РК, 19 августа в мероприятии участвовали руководство университета, а также представители Департамента науки, Департамента международного сотрудничества и Факультета математики, физики и информатики.

Во время переговоров подробно обсудили план создания уникальной платформы для обмена опытом Казахстана и Китая в области дрон-технологий.

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

В перспективе лабораторию дронов откроют на базе ведущего педагогического университета страны.

Встреча представителей двух стран дала надежную основу для сотрудничества, которое ускорит развитие передовых технологий и создаст новые возможности для студентов и исследователей, способствуя усилению научного потенциала обеих организаций.

Ранее сообщалось, что ярмарка детских и школьных товаров "Kids EXPO. Балалар әлемі" прошла в Астане.

