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Общество

Аким Астаны обратился с важным сообщением к жителям столицы

Женис Касымбек, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 23:41 Фото: akorda.kz
Аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, какие улицы отремонтируют в этом году в столице, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 12 апреля написал пост на своей странице в Instagram. 

"С наступлением благоприятных погодных условий в столице приступили к работам по благоустройству, озеленению и ремонту дорог. В текущем году планируем отремонтировать более 60 улиц. Дорожными работами охватим также дороги в жилых массивах. Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда дорог", – сообщил Женис Касымбек. 

По его словам, на сегодняшний день начаты работы в жилых массивах по улицам: Жанаконыс, Карталы, Фахтбен Абдул Азиз, Герцена, Бокеева и др. Также по шоссе Алаш от ул. 69 до ул. 191, шоссе Коргалжын от пр. Туран до ул. 128, ул. Керей Жанибек хандар от ул. Сауран до ул. Муртаза и др.

Кроме того, в текущем году планируется строительство 43 объектов протяженностью 14,7 км. Завершатся в полном объеме работы по 8 проектам, по 28 – продолжатся, по еще 7 будут начаты, в том числе:

  • ул. К. Кайсенова от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;
  • ул. Бухар жырау от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан;
  • ул. Рыскулова от пр. Мангилик Ел до канала Нура-Ишим;
  • ул. Тауелсиздик со стороны Кабанбай батыра и др. 
"Также в настоящее время ведется реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Тлендиева и ул. Бейсековой. Это важный инфраструктурный объект, направленный на оптимизацию транспортного потока на одной из ключевых магистралей города. Проект значительно повысит пропускную способность перекрестка, сократит время в пути", – отметил аким.

Также он рассказал, что в текущем году планируется завершить строительство металлических пролетов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Бейсековой через проспект Тлендиева. Также ведется реализация проекта строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекресток Айтматова и Кургальжинского шоссе.

"Дорожные работы направлены не только на улучшение качества дорожного покрытия, но и на повышение безопасности дорожного движения и комфорта для жителей. Также в числе запланированных работ: обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов и др." – написал аким столицы.

Ранее управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 12 апреля сообщило о начале работ по среднему ремонту улицы Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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