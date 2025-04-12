#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
514.94
583.74
6.13
Общество

В МЧС рассказали о ситуации с паводками в Казахстане: под наблюдением четыре области

Как спасатели борются с паводками в регионах Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 16:56 Фото: МЧС РК
С начала марта во всех регионах Казахстана продолжаются противопаводковые мероприятия, чтобы минимизировать риски подтоплений территорий и обеспечить максимальную безопасность населения, сообщает Zakon.kz.

За это время откачали четыре млн кубометров воды, уложили более 658 тыс. мешкотар и около 45 тыс. тонн инертных материалов. Также проведены работы по очищению более 842 тыс. м водоотводных арыков

"Всего в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано 577 человек, 179 ед. техники, 58 мотопомп и плавсредства. Для обеспечения безопасности в условиях паводковой опасности задействованы сотрудники МЧС, МВД, МИО и других организаций", – уточнили в министерстве.

Фото: МЧС РК

По информации ведомства, на контроле находится несколько подтопленных территорий:

  • в селах Жанатурмыс, Колутон, Старый Колутон, Ягодное Астраханского района, а также селе имени А. Курманова Атбасарского района подтоплены 69 частных жилых домов;
  • в селе Новобратское Буландынского района Акмолинской области подтоплены 29 придворовых территорий.

Фото: МЧС РК

"На автомобильных дорогах на контроле 26 переливов и пять размытых участков, а без транспортного сообщения остаются 14 населенных пункта", – добавили в МЧС РК.

За период паводков эвакуировали 383 человека, из которых 10 находятся в пунктах временного размещения, а 159 – проживают у родственников. Домой вернулись 214 казахстанцев.

Фото: МЧС РК

Силы и средства МЧС находятся в постоянной готовности. Подготовлены эвакуационные пункты и транспорт, предназначенный для перевозки людей.

"Сейчас под наблюдением находятся четыре региона: Акмолинский, Северо-Казахстанский, Восточно-Казахстанский и область Абай. Однако риски паводков и подтоплений здесь значительно ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Уровень воды в большинстве рек продолжает снижаться, а снежный покров, который мог бы спровоцировать паводки, практически растаял на всей территории, за исключением высокогорных районов Восточно-Казахстанской области".МЧС РК

Фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает оперативно реагировать на изменения паводковой ситуации, обеспечивая безопасность граждан и минимизируя возможные риски.

Пресс-служба МЧС РК опубликовала видео спасения собаки в Акмолинской области. Инцидент произошел 8 апреля днем в селе Жалтырколь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Более 11 тысяч тонн мусора убрали на субботниках в СКО
Общество
17:42, Сегодня
Более 11 тысяч тонн мусора убрали на субботниках в СКО
Пять областей Казахстана могут пострадать от ночных заморозков 13 апреля
Общество
16:48, Сегодня
Пять областей Казахстана могут пострадать от ночных заморозков 13 апреля
Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского Департамента полиции
Общество
16:35, Сегодня
Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского Департамента полиции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: