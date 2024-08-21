Сколько этнических казахов вернулось на Родину в 2024 году и что о них известно

По состоянию на 1 августа 2024 года на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 134 этнических казаха. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 138,5 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Министерства труда РК, более половины кандасов (47,5%), прибывших в Казахстан с начала 2024 года, являются выходцами из КНР, 37% – из Узбекистана, 5,8% – из Туркменистана, 5,2% – из Монголии, 3,2% – из России и 1,3% – из других стран.

"По состоянию на 1 августа 2024 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершеннолетние граждане – 31,3% и пенсионеры – 9,7%", – отметили в ведомстве.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,4% имеют высшее образование, 23,8% – среднее специальное образование, 54,6% – общее среднее образование и 4,2% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

"Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области. Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 2433 человека. По состоянию на 1 августа 2024 года в регионы расселения переселено 1937 кандасов", – сказано в сообщении Минтруда.

Кандасам, расселяющимся в этих регионах, помогает государство: субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тг).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1755 кандасам. В частности, 479 человек устроили на постоянную работу.

Также сообщается, что для повышения эффективности добровольного переселения приняты меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

"Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,28 млн тенге на семью", – пояснили в министерстве.

С 2023 года в пилотном режиме реализуется механизм присвоения статуса кандаса по принципу "одного окна" через посольства Казахстана. В рамках пилота можно решить вопрос о посещении нашей страны, месте работы, возможностях предоставления жилья и получить статус кандаса без въезда на территорию республики. На сегодняшний день в новом формате принято 12 495 заявлений от этнических казахов.

Ранее министр труда приказом от 31 июля 2024 года внесла изменения в правила присвоения или продления статуса кандаса. Теперь заявление о присвоении статуса кандаса можно подать не только через мобильное приложение ИС "Құтты мекен", загранучреждение РК, но и через Госкорпорацию либо веб-портал электронного правительства www.egov.kz, портал migration.enbek.kz.