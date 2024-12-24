Более 18 тысяч кандасов приехали в Казахстан в 2024 году

В 2024 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 18 035 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 146 тыс. этнических казахов, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, 45,4% кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2024 года, являются выходцами из КНР, 38,9% – из Узбекистана, 6% – из Монголии, 5,8% – из Туркменистана 2,7% – из России и 1,3% – из других стран.

По состоянию на 1 декабря 2024 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,1%, несовершенолетние – 33,4% и пенсионеры – 9,5%. Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,5% имеют высшее образование, 25% – среднее специальное образование, 54,7% – общее среднее образование и 2,8% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2024 год составляет 3 033 человека. По состоянию на 1 декабря 2024 года в регионы расселения переселен 2 961 кандас.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

на переезд – единовременно в размере 70 МРП (258,4 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;

на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 55,3 до 110,7 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 2 624 кандасам. В частности, 794 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Ранее сообщалось, что под угрозой оказались казахстанцы, чьи дети служат в армии.