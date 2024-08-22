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Ерболат Досаев поручил разобраться с выплатами поставщикам программы "Даму бала"

Ерболат Досаев поручил разобраться с выплатами поставщикам программы &quot;Даму бала&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 16:47 Фото: акимат города Алматы
В Алматы наведут системный порядок с программой "Даму бала". Останутся лишь поставщики, предоставляющие добросовестные услуги. Об этом сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с населением Медеуского района.

Аким отметил, что Алматы – единственный регион в стране, который в достаточном объеме выделил деньги на программу "Даму бала".

"Многие свернули программу. У нас выделено на город почти 16,5 млрд тенге. Мы последовательно продолжаем поддерживать эту программу и надеемся, что еще улучшим ее", – сказал аким, отвечая на вопросы населения.

Также аким отметил, что при переходе с платформы "Артспорт" на платформу "Даму бала" остались старые ваучеры, которые будут действовать до конца текущего года.

"В новом году будут новые ваучеры, в которых будет системный порядок, и предприниматели,  оказывающие добросовестные услуги. Я с удовольствием поддержу программу и найду, если это необходимо, дополнительные финансовые источники, чтобы расширить программу "Даму бала". Мы вторую половину прошлого года и этот год пытаемся найти качественных поставщиков услуг", – отметил аким.

Также глава города поручил управлению финансов и акимату Медеуского района разобраться с вопросами касательно выплаты денег предпринимателям, поставщикам услуг по программе "Даму бала", которые они озвучили на встрече акима с населением района.

"Мы до конца августа проведем все акты сверки и выплаты будем производить", – сказал в свою очередь аким района Еркебулан Оразалин.

В апреле 2023 года в рамках децентрализации в районные акиматы была передана реализация государственного творческого и спортивного заказа по программе "Даму бала".

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