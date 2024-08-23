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Более 50 памятников оснастили ночной подсветкой в Алматы

Ночная подсветка, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:45 Фото: акимат Алматы
В рамках республиканской программы "Таза Казахстан" в Алматы выполнены работы по проведению ночной подсветки памятников истории и культуры республиканского и местного значения.

Работы проведены во всех районах города, подключено 56 монументов и бюстов, для дополнительного освещения которых установлено 128 прожекторов.

Ночная подсветка, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:45

Фото: акимат Алматы

Как отметил главный инженер ГКП "Алматы Кала Жарык" Алимухамед Жалпаков, выделение дополнительных средств из бюджета на подсветку скульптур и комплексов не потребовалось.

Ночная подсветка, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:45

Фото: акимат Алматы

"Где-то подсветка уже была, и мы ее улучшили. Там, где памятники не подсвечивались вовсе, мы использовали имеющиеся ресурсы, чтобы светом подчеркнуть все величие монументального сооружения. Теперь многие горожане и гости города специально приходят к памятникам в темное время суток, чтобы сфотографироваться и запечатлеть эту красоту на память", – пояснил он.
Ночная подсветка, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:45

Фото: акимат Алматы

Список мемориалов сотрудники предприятия формировали совместно с районными акиматами. В перечень вошли памятники Абаю, аль-Фараби, Райымбек батыру, Шокану Уалиханову, Ахмету Байтурсынову, Динмухамеду Кунаеву, ряд мемориалов героям Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам, жертвам голодомора и политических репрессий, памятники спасателям города Алматы, монументально-скульптурная композиция "Казахстан", монумент Независимости и др.

Ночная подсветка, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 12:45

Фото: акимат Алматы

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