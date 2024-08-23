В Алматы провели экоакции в рамках программы "Таза Казахстан"

В рамках республиканской программы "Таза Казахстан" в городе Алматы была проведена масштабная работа по улучшению экологической обстановки и повышению экологической культуры среди горожан.

Экологические мероприятия объединили усилия Управления экологии и окружающей среды города Алматы, Департамента полиции, представителей бизнеса и общественности.

Одним из ключевых направлений работы в рамках программы "Таза Казахстан" стала разъяснительная кампания по правилам вывоза крупногабаритного мусора. В целях соблюдения "Правил благоустройства территории города Алматы" были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в местах складирования крупногабаритных отходов – возле контейнерных площадок по сбору ТБО. Совместными усилиями управления и полиции проведены рейды по выявлению нарушений, усилен контроль за вывозом мусора.

Фото: акимат Алматы

Проблема складирования старой мебели, бытовой техники и строительных отходов на контейнерных площадках остается актуальной для мегаполиса. В информационных роликах жителям объяснили, что мусоровывозящие машины не предназначены для транспортировки крупногабаритного мусора, это может привести к их поломке.

Фото: акимат Алматы

Согласно "Правилам управления коммунальными отходами", жители и юридические лица обязаны самостоятельно вывозить строительные и крупногабаритные отходы в специальные места — на мусорные полигоны. За нарушение этих правил предусмотрены штрафы, размер которых варьируется от 20 до 100 месячных расчетных показателей в зависимости от категории нарушителя (физические и юридические лица).

Важным аспектом программы стало улучшение визуальной среды города. В Алматы выполнены работы по подсветке 56 памятников истории и культуры республиканского и местного значения. Главный инженер ГКП "Алматы Кала Жарык" Алимухамед Жалпаков отметил, что "работы были проведены за счет существующих ресурсов без выделения дополнительных бюджетных средств". Ночная подсветка позволяет жителям и гостям города насладиться видами монументов в вечернее время, что привлекает множество посетителей.

Фото: акимат Алматы

Для снижения объемов одноразового мусора в городе запущена программа "Эко-коин в обмен на кофе". Инициатива, разработанная Эко-хабом города Алматы, поощряет использование многоразовых стаканов в кофейнях. За каждый напиток, приобретенный в многоразовой таре, посетители получают эко-коин, эквивалентный 100 тенге. Эти средства можно использовать для покупки экологически чистых товаров и участия в мастер-классах.

Фото: акимат Алматы

"Мы надеемся, что к акции в скором времени присоединятся и другие крупные сети кофеен, и эта инициатива станет новой алматинской традицией – отказом от одноразового ради сохранения окружающей среды", — сообщил основатель Эко-хаба и ТОО "Eco Network" Евгений Мухамеджанов.

Проект уже действует в нескольких кофейнях города, включая сеть "Неделька", и продолжает расширяться. К акции присоединилось кафе "Апа Катя" на Горельнике, популярном месте отдыха горожан. Инициатива направлена на формирование экологической ответственности и сокращение использования одноразовой посуды.

В рамках программы "Таза Казахстан" в алматинском эко-хабе состоялся мастер-класс для детей с особыми потребностями. Более 30 участников создавали экологические поделки из переработанных материалов, изучали основы экологической культуры и участвовали в росписи эко-сумок. Мероприятие было направлено на социальное взаимодействие и творческое развитие детей, а также на формирование навыков осознанного потребления.

"Мы с сыном впервые посетили мастер-класс в эко-хабе, и я хочу поблагодарить организаторов за это полезное мероприятие! Он с радостью создавал поделки из переработанных материалов, изготавливал эко-коины и расписывал шоппер, а благодаря игровой форме занятия были доступными и увлекательными. Важно видеть, как наш ребенок развивается, учится новому и при этом наслаждается процессом. Спасибо за этот ценный опыт!", — поделилась впечатлениями жительница города Наталья.

Эти инициативы подчеркивают важность сохранения окружающей среды и развития экологической ответственности среди жителей Алматы. Программа "Таза Казахстан" продолжается, привлекая все больше участников и делая город чище и красивее.