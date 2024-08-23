"Жастар Рухы" мобилизует молодежь на решение текущих проблем

Сегодня, 23 августа, спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов принял участие в работе республиканского молодежного политического лагеря "Жастар Рухы". В селе Нысанбек Туркестанской области собрались 420 делегатов со всего Казахстана.

Как отметил в своем выступлении спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, молодежь всегда находится в авангарде трендов и, будучи движущей силой нашего государства, является будущим Справедливого Казахстана.

"Два года назад на форуме в Зеренде было принято решение о переименовании молодежного крыла партии. Изменилось не только название, но и суть организации. С тех пор "Жастар Рухы" активно работает и стала ведущим движением, объединяющим молодежных лидеров по всей стране. В своем обращении к участникам Зерендинского форума глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил три основных приоритета для современного развития молодежи: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Эти направления стали основой для дальнейшего развития нашего молодежного крыла", – сказал он.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что сегодня государство многое делает для решения социальных проблем молодежи. По линии партии реализуются проекты по обеспечению занятости молодежи "Жастарға жұмыс", повышению финансовой грамотности "Қарызсыз қоғам", выдаче льготных займов для сельских жителей "Ауыл аманаты". Кроме того, на законодательном уровне решаются проблемы лудомании, наркомании, закредитованности населения. Вместе с тем сегодня перед молодежью все еще много социальных вызовов. И миссия "Жастар Рухы" – это мобилизация молодежи на решение текущих проблем и всесторонне вовлечение ее в реализацию государственных проектов, отметил Ерлан Кошанов.

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

Также председатель партии обратил внимание на эффективность волонтерской деятельности "Жастар Рухы". В частности, в острый период весенних паводков именно активисты молодежного крыла партии AMANAT стали примером истинного патриотизма и гражданской ответственности. Они на деле продемонстрировали качества, которые соответствуют концепции "Адал азамат".

Кроме того, в ходе форума участники мероприятия высказали ряд инициатив по вовлечению молодежи в политическую и социальную жизнь. Это создание молодого пула политиков, способных разбираться в сложных политических процессах и эффективно работать с фейк-новостями; развитие креативной индустрии, особенно в сельских районах; внедрение системы поддержки волонтеров, в том числе путем предоставления преимуществ при поступлении в учебные заведения или трудоустройстве.

Молодые лидеры предложили расширить партийную акцию "Таза бейсенбі", которая проходит под эгидой общенациональной инициативы президента "Таза Қазақстан". В частности, начать работы по очистке русел рек и водоемов, где ранее возводились укрепления от паводков, проводить разъяснительную работу о важности заботы об окружающей среде, установить в общественных местах автоматы для сортировки мусора, а также продолжить проведение "чистых четвергов" и в следующем году.





Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

В своем выступлении ученый Нурхат Жакиев обратил внимание на то, что сегодня около 80% энергии Казахстан вырабатывает на основе угля, и использование атомной энергии – это самый эффективный путь выхода из данной ситуации.

"Сейчас мир меняется. Мы живем в эпоху развития кибернаук, искусственного интеллекта, Интернета 6G, электромобилей, дронов, биотехнологий, квантовых компьютеров. Но за счет чего все это работает? Конечно, за счет источников энергии. Поэтому, чтобы успешно конкурировать, мы должны переходить к экологически чистой, эффективной энергии, опираясь на силу науки. Строительство АЭС решит нехватку электроэнергии в нашей стране на ближайшие 100 лет, откроются новые рабочие места", – сказал он.

В свою очередь председатель Мангистауского областного филиала "Жастар Рухы" Абзал Марат обратил внимание на то, что Мангистаускому атомному энергетическому комбинату уже 56 лет. Он долгое время обеспечивал регион теплом, пресной водой и электричеством. Ни в период работы, ни во время консервации с ним никаких больших проблем не было. Он добавил, что постепенно весь мир, в том числе и Казахстан, переходит на электромобили, что также требует наличия устойчивых источников энергии.

Фото: Жаслан Жумабеков, Али Галым

А молодой ученый, проректор Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Асхат Шукуров добавил, что 32 страны мира, использующие атомные электростанции, составляют половину от объема мировой экономики и населения планеты. Кроме того, эти страны производят 70% экспортных товаров в мире. По его мнению, Казахстану нельзя оставаться в стороне от прогресса и поэтому нам нужна АЭС, которая не только даст энергию, но и выведет отечественную науку и технологии на новый уровень.

Председатель Мажилиса поддержал мнения молодежных активистов. Он подчеркнул, что в большой дискуссии вокруг АЭС именно молодежь должна принимать самое активное участие и выражать свою гражданскую позицию.

"Как сказал наш президент, самые важные для нашей страны решения принимаются только с учетом мнения народа. Это принципиальная позиция главы государства. Следовательно, основное решение в вопросе строительства АЭС примет народ. Зачем нам нужна атомная энергетика? Она нужна для нашего будущего, повышения конкурентоспособности нашего государства, развития науки и технологий. В конечном итоге она необходима для укрепления независимости нашей страны и устойчивого развития экономики", – резюмировал Ерлан Кошанов.