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Названы причины травматизма и смертности детей в Казахстане

Дети, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:36 Фото: unsplash
Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Казахстана Магрипа Ембергенова 26 августа 2024 года в СЦК озвучила причины травматизма и смертности детей в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, ежегодно в республике регистрируются до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, из которых в 1,2% случаях дети становятся инвалидами на всю жизнь.

"70% случаев травм происходят в домашних условиях, а 20% детей умирают в результате травм, несовместимых с жизнью. Мы теряем их не по причине заболеваний, это гибель здоровых детей. В итоге семьи испытывают боль и горечь утраты, некоторые получают искалеченных детей. Тогда как инвалидизация и смертность от внешних причин является полностью предотвратимой", – озвучила Магрипа Ембергенова.

Она сообщила, что основными причинами неблагоприятных исходов от непреднамеренной травмы среди детей являются дорожно-транспортные происшествия, утопление, отравление, падения и термические повреждения.

"Дорожно-транспортные происшествия являются причиной четверти смертей от внешних причин. Передвижение является неотъемлемым элементом повседневной жизни детей: они идут или едут в школу, домой и в места для игр. Они являются наиболее уязвимыми и неопытными участниками дорожного движения и могут пострадать как пассажиры автотранспортных средств либо быть сбитыми автомобилями. Наиболее распространенные виды травм – повреждения головного мозга, внутренних органов, переломы конечностей. Значительная часть детей получает множественные травмы, что ассоциирует с более высоким коэффициентом смертности", – рассказала Магрипа Ембергенова.

По ее словам, большое распространение получило использование электросамокатов, что сказалось на увеличении числа детей, пострадавших в ДТП с их участием.

"Второй по значимости внешней причиной смертности среди детей в Казахстане является утопление. Если бы показатели смертности везде были такими, как в наиболее благополучных странах, то можно было бы избежать 90% случаев смерти детей в результате утопления. Это подчеркивает, какой огромный имеется потенциал для профилактики. Выборочное исследование родителей показало, что примерно половина детей, находясь в воде, не пользуется плавательными средствами безопасности", – сказала Магрипа Ембергенова.

Спикер отметила, что третьей по значимости внешней причиной смертности среди детей в Казахстане являются падения детей с высоты, в том числе из окон.

"Случаи выпадения детей из окон в стране, к сожалению, растут ежегодно. За три года отмечаем рост в 1,6 раза. Количество летальных случаев из года в год также не уменьшается... Так, за шесть месяцев текущего года из окон выпали 223 ребенка, из них 12 – летальных исходов, и это очень печальная статистика", – дополнила Магрипа Ембергенова.

26 июня 2024 года Генпрокуратура обратилась к казахстанским родителям с предупреждением.

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