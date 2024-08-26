Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минздрав: Рост травматизма детей связан с погружением родителей в соцсети

Минздрав, рост травматизма детей связан с погружением родителей в соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:54 Фото: unsplash
Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК Магрипа Ембергенова 26 августа 2024 года в СЦК заявила, что рассеянное внимание взрослых является причиной роста травматизма детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как подчеркнула спикер, в докладах ВОЗ и ЮНИСЕФ "О профилактике детского травматизма" отмечено, что 80% трагедий с детьми происходят по вине родителей.

"Взрослые оставляют своих детей одних дома, в автомобилях, при езде не пристегивают их ремнями безопасности или не используют детские кресла, не присматривают за ними у водоемов и в других потенциально опасных местах. Значительное распространение травматизма среди детей подтверждается исследованием среди 3 тыс. родителей детей в возрасте 0-14 лет, проведенным в 2018 году. Примерно 7% родителей сообщили, что в течение последних 12 месяцев их дети получали травмы, требующие оказания медицинской помощи", – дополнила Ембергенова.

С ее слов, причиной несчастных случаев является невнимательное отношение взрослых, находящихся рядом, или перекладывание вопросов по присмотру за маленькими детьми на "старших детей" и пожилых родственников.

"Так, специалисты по чрезвычайным ситуациям связывают значительный рост трагических падений детей и родительскую невнимательность с постоянным "сидением" в различных гаджетах. При погружении в социальные сети и тому подобное человек теряет бдительность, реакцию и перестает следить за ребенком", – озвучила Магрипа Ембергенова.

Ранее стало известно, что ежегодно в республике регистрируются до 200 тыс. несчастных случаев и травм среди детей, из которых в 1,2% случаев дети становятся инвалидами на всю жизнь.

Читайте также

Пассажира не смогли наказать за дебош на борту самолета Аэрофлота
В Астане не смогли наказать пассажира за дебош в самолете "Аэрофлота"
Сильная жара, жара, жарко, тепло, лето, жаркое лето, высокая температура, термометр, измерение температуры, прогноз погоды, погода летом, летняя жара, зной, солнце, знойное лето
Лето не отступает: новая волна жары надвигается на Казахстан
Дети
Названы причины травматизма и смертности детей в Казахстане
Екатерина Елисеева
Астана ВОЗ Минздрав РК 2024 год Смертность
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
telegram
Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram
Семья
Молодая жена Курбана Омарова объявила о беременности
Концерт
Андрей Губин впервые за 19 лет вышел на сцену
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: