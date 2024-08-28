В Костанайской области действует летний лагерь по изучению госязыка

Данная инициатива действует в рамках проекта областной Ассамблеи народа Казахстана "Мемлекеттік тілге 7 қадам". 90 ребят со всех уголков региона побывали в обучающем летнем лагере, который прошел в живописном Наурзумском районе.

Дети, демонстрирующие отличные достижения в изучении государственного языка, три дня провели в Наурзумском районе, где были погружены в мир казахской культуры и языка.

В течение всего лета они выполняли задания кураторов: записывали видео о себе на казахском языке, изучали литературу, участвовали в онлайн-конкурсах. Завершающим этапом стала эта поездка в заповедный край области.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

В программу лагеря были включены мастер-классы по национальным играм, экскурсия по музею Наурзумского государственного природного заповедника, развлекательная концертная программа, экскурсия в природном заповеднике, участие в сборке и установке юрты, экскурсия в Наурзумский краеведческий музей, районную библиотеку, посещение Докучаевской общеобразовательной школы, кабинета патриотического воспитания "L-клуб", экскурсия по сакральным местам — Түркебай ата, Қоянақ әже.

Стоит отметить, что для ребят были организованы информационные площадки по изучению культуры и традиций, государственного языка, мастер-классы по мобилографии и работе с искусственным интеллектом. Лагерь стал не только местом для укрепления языковых навыков, но и площадкой для общения, обмена опытом и дружбы между детьми из разных этносов.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Областная Ассамблея народа Казахстана надеется, что этот лагерь станет полезным и интересным опытом для детей, а также внесет свой вклад в развитие межнационального согласия и единства в нашем обществе.

"Проект "Мемлекеттік тілге 7 қадам" направлен на развитие государственного языка, на повышение интереса детей к изучению казахского языка. Благодаря этому проекту ребята не только весело провели время, но и полезно. Такой опыт изучения госязыка работает второй год, радует что желающих учить язык с каждым разом становится больше, — отметила на открытии руководитель КГУ "Қоғамдық келісім" УОР акимата Костанайской области Наталья Рамазанова.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Отметим, что данное масштабное мероприятие проходит второй год подряд. В прошлом году проект собрал более 200 детей и педагогов со всех районов.

"Хочется верить, что этот лагерь станет ярким событием в жизни детей и даст им заряд позитива и новых знаний, ведь это отличный шанс в непринужденной форме получить новые знания", — добавила учитель начальных классов Костанайского района, активистка молодежного движения "Ассамблея жастары" Екатерина Гедзур.

Помимо этого в рамках республиканской акции "Мектепке жол" ребятам торжественно вручили канцелярские принадлежности, дабы поддержать детей, имеющих потенциал к изучению государственного языка.