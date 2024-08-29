Алматинцы не могут сдать экзамены на водительские права

Более 500 алматинцев уже шестой день не могут сдать экзамен в спецЦОНе для получения водительских прав, сообщает Zakon.kz.

Причина – в сбое операционной системы. При этом инструкторы автошкол утверждают, что теперь некоторым придется заново проходить курсы, и не бесплатно, передает КТК.

"Вот вчера-позавчера у девочек должен был пройти экзамен. Они должны были получить свои права, но, к сожалению, база не работает. И их всех перекидывают на следующие дни, то есть на следующие месяцы. И через месяц, если они придут, придется им заново переучиваться. Они забывают. Это очень большой промежуток для них", – сказал инструктор автошколы Арман Булатов.

Операционная система автоЦОНа не работает с 23 августа. В эти дни экзамен, на который записываются заранее и бронируют очередь, должны были сдать сотни человек. Но из-за сбоя в базе автодром пустует.

В администрации объяснили, что сейчас экзамены сдают по специальной спутниковой системе. Установленный GPS автоматически определяет, прошел человек или нет. И именно эта система дала сбой. Проблему обещают устранить.

"С 23 августа у нас в автодроме GPS-система не работает. В данный момент все, кто бронировали до этого дня и по сегодняшний день, с 23-го, как заработает, автоматом придет им SMS-уведомление и перебронь. Им не надо будет перебронировать обратно в связи с техническими неполадками. Просим, конечно, тоже извинения у населения", – сказал заместитель руководителя спецЦОНа №1 г. Алматы Асет Тургымбаев.

26 июня 2024 года глава МЦРИАП Жаслан Мадиев сообщил, что рассматривается возможность позволить казахстанцам сдавать экзамены на права онлайн.