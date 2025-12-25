Казахстанцев предупредили о ключевом условии сдачи экзамена на водительские права
Фото: pexels
Казахстанцам, желающим сдать экзамены на получение водительских прав, напомнили об одном важном условии, сообщает Zakon.kz.
Так, 25 декабря 2025 года в пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поступил вопрос от жителя страны.
Звучал он следующим образом:
"Можно ли прийти в СпецЦОН и сдать практический экзамен на водительские права в тот же день без предварительной записи через приложение?"
Специалисты ответили кратко, но по существу.
"Нет, прохождение экзамена возможно только при наличии предварительной записи". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
Кроме того, идет подсказка, что эту запись можно осуществить в приложении "ЦОН" доступном для скачивания в App Sore и Google Play.
Материал по теме
Как стать водителем грузовика в Казахстане: все важные требования
19 декабря мы также рассказывали, как можно восстановить технический паспорт на автомобиль. Читайте об этом по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript