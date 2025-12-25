Казахстанцев предупредили о ключевом условии сдачи экзамена на водительские права

Казахстанцам, желающим сдать экзамены на получение водительских прав, напомнили об одном важном условии, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 декабря 2025 года в пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" поступил вопрос от жителя страны.

Звучал он следующим образом:

"Можно ли прийти в СпецЦОН и сдать практический экзамен на водительские права в тот же день без предварительной записи через приложение?"

Специалисты ответили кратко, но по существу.

"Нет, прохождение экзамена возможно только при наличии предварительной записи". Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"

Кроме того, идет подсказка, что эту запись можно осуществить в приложении "ЦОН" доступном для скачивания в App Sore и Google Play.

