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Законодательство РК

На круглом столе в Караганде говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства

Говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:52 Фото: акимат Карагандинской области
В Доме дружбы Караганды прошел круглый стол "Конституция – залог стабильности государства и общества". Участники обсудили роль Основного закона страны в становлении и построении правового государства.

На встречу пригласили руководителей управлений и правоохранительных органов, депутатов областных маслихатов, ректоров высших учебных заведений, уполномоченных по правам человека и детей, членов комиссий по делам женщин и семейно-демографической политики при акиме области и др. В режиме онлайн присоединились представители городов и районов.

Говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:52

Фото: акимат Карагандинской области

Как отметил заместитель акима области Әлібек Әлденей, Основной закон стал залогом стабильности и единства казахского народа.

"В рамках реформирования политической системы страны внесены изменения в Конституцию. Среди них усиление механизмов защиты прав граждан, перераспределение ряда властных полномочий, усиление роли и повышение статуса Парламента. Окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской и расширение участия населения в управлении страной. При всей важности и значимости провозглашённых в Основном законе конституционных ценностей они не заработают сами по себе. Их успешная реализация зависит в первую очередь от их глубокого и всестороннего осмысления гражданами. Это отметил Глава государства на третьем заседании Национального курултая, на котором им был озвучен ряд инициатив и задач по построению справедливого Казахстана. Реализациях их продолжается и по сей день, так как они требуют времени", – сказал Әлібек Әлденей.

Говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:52

Фото: акимат Карагандинской области

На встрече прошла церемония присяги государственных служащих.

Активным и неравнодушным карагандинцам вручили благодарственные письма акима области, Министерства культуры и информации РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:52

Фото: акимат Карагандинской области

"Работаю начальником дорожного отдела ТОО "Тазалык эксперт". В этом компании уже 10 лет, начинал рабочим. Рад получить благодарственное письмо в такой замечательный праздник. Готов и дальше работать на благо народа, на благо страны. Искренне поздравляю всех казахстанцев с Днём Конституции. Всем семьям желаю только счастья, пусть наша страна процветает, всем нам мирного неба над головой!" – сказал Наурызхан Жолбарысұлы.

Чествовали спортсменов – участников Олимпийских игр.

Своим мнением и взглядами поделились спикеры, занимающиеся вопросами реализации конституционных реформ.

Говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 16:52

Фото: акимат Карагандинской области

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