В Кокшетау готов к открытию уникальный детский сад для малышей с инклюзией

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в рамках рабочей поездки по Кокшетау посетил специальный государственный детский сад "Аяла", сообщает Zakon.kz.

Сад рассчитан на 166 мест, обучение и воспитание будут проводить бесплатно на государственном и русском языках. Планируется собрать 12 групп по 10-12 человек в зависимости от диагноза. В учреждение пойдут дети с 3 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития.

"Здесь будут созданы все условия для полноценного развития – групповые занятия для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, групповая деятельность для детей с задержкой психического развития. Работают кабинеты врача, дефектолога, психолога, логопеда, а также учебно-физкультурная площадка", – поделилась и. о. руководителя детского сада "Аяла" Гульнар Бегжанова.

Фото: УВП Акмолинской области

Аким области отметил, что введение такого учреждения станет большим подарком для нуждающихся в специализированной помощи.

"Государством уделяется особое внимание развитию инклюзивного образования. В области расширяется сеть ресурсных кабинетов, и данная работа будет продолжена. Каждому ребенку, независимо от имеющихся особенностей, будет предоставлена возможность учиться в общеобразовательных учреждениях", – подчеркнул Ахметжанов.

В детском саду созданы все условия для комплексного лечения, коррекционной и социальной адаптации. Программы воспитания и обучения разработаны с учетом особенностей психофизического развития. Также планируется оказание комплексной психолого-педагогической помощи для интеграции детей в социум, консультирование и обучение родителей по вопросам семейного воспитания особенных детей и так далее.

Фото: УВП Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

Также сегодня после капитального ремонта открыл свои двери детский сад "Ер-төстік". Напомним, что во время весенних паводков 2024 года здание дошкольного учреждения подверглось подтоплению.

Подрядная организация ТОО "Кокшетау-2015" произвела демонтаж инженерных коммуникаций, внутренние отделочные работы. Отремонтирована входная группа, благоустроена детская площадка.

К слову, в Акмолинской области функцирует 597 дошкольных организаций с контингентом 38 тысяч детей, из них 260 детских садов. Ежегодно увеличивается количество организаций образования, осуществляющих инклюзивное образование. Функционируют 65 кабинетов, которые посещают более 1000 детей. До конца года планируется открыть еще 11.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области к новому учебному году откроют четыре комфортные школы в селах Талапкер, Акмол и Караоткель.