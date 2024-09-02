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Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – трансляция

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 10:55 Фото: akorda.kz
2 сентября 2024 года на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу, сообщает Zakon.kz.

Послание посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. В мероприятии принимают участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Предлагаем видеотрансляцию послания. 


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