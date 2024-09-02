Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – видео

2 сентября 2024 года на совместном заседании палат Парламента президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу, сообщает Zakon.kz.

Послание посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период. В мероприятии принимали участие депутаты Сената и Мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Предлагаем видео послания.